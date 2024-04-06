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Можно ли потерять «больничный», если пойти во время простуды в кафе?

  • 6.04.2024, 7:00
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Можно ли потерять «больничный», если пойти во время простуды в кафе?

Объяснила белорусский врач.

Работница одного из предприятий Гомеля поинтересовалась, можно ли привлечь к ответственности за нарушение больничного коллегу, которая ходит по кафе и магазинам. Врач рассказала, что будет считаться нарушением режима.

По словам главврача Гомельской городской поликлиники №9 Анны Ермолаевой, с моральной точки зрения коллега поступает неправильно, ведь она может заразить других людей в общественных местах. Но поликлиники руководствуются инструкцией, где четко прописаны случаи, когда пациенту можно вменить нарушение больничного режима: под них не подпадает поход в магазин, аптеку или даже кафе.

— Внести запись о нарушении больничного режима врач вправе, если пациент не явился на прием или на заседание врачебно-консультационной комиссии в назначенное время, не выполнял назначения, употреблял алкоголь или наркотики. В последнем случае отказ от освидетельствования также автоматически влечет отметку в листке нетрудоспособности.

Анна отмечает, что нарушением режима будет считаться и выезд за границу во время больничного. Вот почему при оформлении листка временной нетрудоспособности работник поликлиники просит предъявить паспорт. Он обязан проверить, нет ли там отметок о выезде за границу. Это требование утверждено Минздравом.

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