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Кадыров забрал себе 3000 бойцов ЧВК «Вагнер»

  • 6.04.2024, 8:04
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Кадыров забрал себе 3000 бойцов ЧВК «Вагнер»

Стало известно, куда их отправят.

В телеграмм-канале главы Чечни появилось сообщение о переходе бойцов ЧВК «Вагнер» в подразделение спецназа «Ахмат», сообщает The Moscow Times.

Замкомандующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апты Алаудинов сообщил, что договорился с руководящим составом ЧВК о переходе 3000 военных вместе с командиром с позывным «Ратибор» в «Ахмат». Алаудинов заявил, что они отправятся воевать с Украиной.

Отношения с «Ахмат» у ЧВК непростые. Именно военных из Чечни направили останавливать мятеж, который устроил в прошлом году руководитель ЧВК Евгений Пригожин.

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