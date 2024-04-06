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ВСУ уничтожили колонну российской техники на Лиманском направлении

  • 6.04.2024, 8:14
  • 2,658
ВСУ уничтожили колонну российской техники на Лиманском направлении

Первые две машины взорвались на минах.

Украинские военные уничтожили целую колонну российской техники на Лиманском направлении. Соответствующее видео показали воины 60-й отдельная механизированной Ингулецкой бригады в Telegram.

Сообщается, что все произошло «на днях». Колонна из 9 единиц техники двигалась на Лиманском направлении, однако воины 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины, 60 Ингулецкой ОМБр, 12 БрСпП «Азов» НГУ и Первой Президентской бригады уничтожили ее.

«Первые 2 машины взорвались на минах, а дальше украинские воины начали разносить оставшийся металлолом из всего, что было в наличии – тяжелой артиллерией, ПТРК «Стугна», FPV-дронами и др», — сказано в сообщении.

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