закрыть
6 апреля 2024, суббота, 9:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«В Кремле очень переживают»

1
  • 6.04.2024, 8:20
  • 9,744
«В Кремле очень переживают»

На горизонте замаячили хаос и гражданская война.

Систематические атаки украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам оккупантов могут привести к хаосу и гражданской войне в РФ. Однако в России будут делать все, чтобы продолжать войну. Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью «Главреду».

«Удары украинских дронов по НПЗ могут привести к хаосу и хорошей гражданской войне в России. Но при этом в РФ будут делать все для того, чтобы быть в состоянии дальше воевать. У них есть еще ресурс: перевести на карточную систему, установить норму выпуска экобензина и так далее. То есть у России есть еще ресурс, и деньги на войну у нее будут», - отметил эксперт.

По его словам, дефицит бензина может привести к тому, что стремительно начнут богатеть Кадыров и другие, появятся свои мини-олигархи, которые начнут проявлять самостоятельность. Так нарушатся традиционные логистические пути в России.

«Ведь как Россия пытается компенсировать дефицит бензина? Она начинает разворачивать мини-заводы. Эти небольшие заводы производят некачественный бензин, который «убивает» машины, но, как говорится, «третий сорт - не брак». И в основном это происходит в Чечне и на Северном Кавказе, поэтому эти мини-НПЗ получили название «чеченки», - пояснил Загородний.

Эксперт уверяет, если уничтожить все НПЗ в европейской части страны-агрессора, то оккупантам придется везти все из Сибири.

«Везти из Сибири - это забивать железную дорогу. Забитая железная дорога дальше начинает обрастать проблемами, как снежный ком, и не будет давать работать экономике. И так далее. Таким образом, все это ведет Россию к хаосу», - добавил он.

Загородний подчеркнул, что критическое значение как объект для ударов для Украины имеет порт Новороссийска. Ведь вся транспортная инфраструктура России выстроена в сторону Европы - на порты в Балтийском и Черном морях. Эксперт утверждает, что на этих портах хорошая логистика, и они не замерзают.

«Там находится смерть Кощея... Удары по ним для России очень опасны, и это то, из-за чего там очень переживают», - подытожил Загородний.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Арифметика политзеков
Арифметика политзеков Ирина Халип
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси Павло Климкин
Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид
Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип