«В Кремле очень переживают» 1 6.04.2024, 8:20

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На горизонте замаячили хаос и гражданская война.

Систематические атаки украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам оккупантов могут привести к хаосу и гражданской войне в РФ. Однако в России будут делать все, чтобы продолжать войну. Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью «Главреду».

«Удары украинских дронов по НПЗ могут привести к хаосу и хорошей гражданской войне в России. Но при этом в РФ будут делать все для того, чтобы быть в состоянии дальше воевать. У них есть еще ресурс: перевести на карточную систему, установить норму выпуска экобензина и так далее. То есть у России есть еще ресурс, и деньги на войну у нее будут», - отметил эксперт.

По его словам, дефицит бензина может привести к тому, что стремительно начнут богатеть Кадыров и другие, появятся свои мини-олигархи, которые начнут проявлять самостоятельность. Так нарушатся традиционные логистические пути в России.

«Ведь как Россия пытается компенсировать дефицит бензина? Она начинает разворачивать мини-заводы. Эти небольшие заводы производят некачественный бензин, который «убивает» машины, но, как говорится, «третий сорт - не брак». И в основном это происходит в Чечне и на Северном Кавказе, поэтому эти мини-НПЗ получили название «чеченки», - пояснил Загородний.

Эксперт уверяет, если уничтожить все НПЗ в европейской части страны-агрессора, то оккупантам придется везти все из Сибири.

«Везти из Сибири - это забивать железную дорогу. Забитая железная дорога дальше начинает обрастать проблемами, как снежный ком, и не будет давать работать экономике. И так далее. Таким образом, все это ведет Россию к хаосу», - добавил он.

Загородний подчеркнул, что критическое значение как объект для ударов для Украины имеет порт Новороссийска. Ведь вся транспортная инфраструктура России выстроена в сторону Европы - на порты в Балтийском и Черном морях. Эксперт утверждает, что на этих портах хорошая логистика, и они не замерзают.

«Там находится смерть Кощея... Удары по ним для России очень опасны, и это то, из-за чего там очень переживают», - подытожил Загородний.