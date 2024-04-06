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Россия нанесла массированный удар по Украине ракетами и БПЛА

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  • 6.04.2024, 8:32
  • 6,006
Россия нанесла массированный удар по Украине ракетами и БПЛА

Есть погибшие.

В ночь на 6 апреля российские войска провели массовую воздушную атаку на Украину.

Оккупанты использовали дроны-камикадзе и ракеты, чтобы ударить по украинским городам.

«Фокус» разобрался, что известно о произошедшем на данный момент.

Так, о первых группах БПЛА Воздушные силы сообщили еще в 23:15 вечера 5 апреля. Они двигались в направлении Днепропетровской области. Позже тревога в связи с активностью вражеских беспилотников была объявлена в Запорожской, Николаевской, Полтавской, Херсонской, Харьковской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Киевской и других областей.

Уже в 04:05 утра 6 апреля Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские самолеты Ту-95МС запустили крылатые ракеты в сторону Украины. Ракеты пересекли украинскую границу примерно в 05:00 утра. Тревога была объявлена по всей стране. В то же самое время по областям продолжали летать беспилотники.

Уже в 05:35 в ВСУ сообщили, что из акватории Черного моря ВС РФ выпустили ракету «Калибр».

Отбой тревоги по областям был объявлен только в 06:30 утра.

Позже в ВСУ заявили, что ночью в результате противовоздушного боя были сбиты две крылатые ракеты Х-101/Х-555, крылатая ракета «Калибр» и 28 ударных БПЛА «Shahed-131/136».

«Российские оккупанты атаковали 32 ударными БПЛА типа «Shahed-131/136» из районов Приморско-Ахтарск, Курск – РФ, а также шестью ракетами разных типов: тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области, двумя крыльями. 101/Х-555 из самолетов стратегической авиации из Саратовской области и одной крылатой ракетой «Калибр» из акватории Черного моря», — заявили Воздушные силы.

ВСУ сбили ракеты и дроны

Отметим, что о работе ПВО жителей предупреждали в Киевской областной военной администрации.

Удар по Харькову: что известно

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, в результате ночного удара по Шевченковскому району по состоянию на сегодняшнее утро получили 6 погибших и 10 раненых.

По его словам, «прилет» беспилотников пришелся по жилой застройке – повреждены по меньшей мере 9 многоэтажек, три общежития, ряд административных зданий, магазин, АЗС, СТО и авто.

«Этот удар по мирным жителям Харькова в очередной раз доказывает, что россия – государство-террорист», — написал он.

Последствия удара по Харькову

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, младшему пострадавшему 23 года. Молодой человек получил взрывную травму и обломочные ранения.

«В среднем также 25-летняя и 71-летняя женщины, шесть мужчин от 35 до 85 лет. Другие пострадавшие – с легкими ранениями», — написал он.

Ранее он писал, что ВС РФ ударили ракетой по Дергачевской общине. Ракета попала в магазин, загорелись автомобили.

Удар по Запорожью: что известно

Утром 6 апреля глава Запорожской ОВА Михаил Федоров заявил, что 4 человека погибли, а 25 получили ранения в результате вражеских ракетных атак на Запорожье.

«В течение суток оккупанты нанесли 260 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области», — написал он.

По его словам, россияне ударили не менее 5 ракетами по Запорожью. По Работино оккупанты нанесли авиационные удары. Кроме того, 46 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.

Также, по словам Федорова, 9 раз из РСЗО ВС РФ обстреляли Малую Токмачку и Роботино. Кроме того, 199 артиллерийских ударов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Малиновки и Вербового.

«Поступили 48 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Во время ночной дроновой атаки силами противовоздушной обороны уничтожены 3 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136», — сообщил он.

Последствия обстрела Запорожской области

Что касается ночного обстрела, то, по словам Федорова, были повреждены промышленные предприятия.

«Предварительно обошлось без пострадавших», — написал он.

Удар по Днепропетровской области: что известно

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак у себя в Telegram написал, что ночью украинские защитники уничтожили над областью 3 вражеских беспилотника: в Днепровском и Криворожском районах.

По его словам, российские оккупанты обстреляли из артиллерии город Никополь.

«В городе поврежден культурный центр, библиотека, жилье для переселенцев. А еще – торговый центр, спортклуб. Повреждены 8 многоэтажек, 16 частных домов, 7 хозяйственных построек, более полутора десятков авто и гаражи. Задело линии электропередач», — сообщил он.

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