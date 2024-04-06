закрыть
6 апреля 2024, суббота, 9:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Мамуль, мы плывем»: россияне паникуют из-за прорыва дамбы в Орске

3
  • 6.04.2024, 8:44
  • 4,570
«Мамуль, мы плывем»: россияне паникуют из-за прорыва дамбы в Орске

Реакцию местных жителей показали на видео.

В городе Орск Оренбургской области РФ произошел прорыв дамбы. В связи с этим там объявили эвакуацию населения.

Об этом информируют российские СМИ со ссылкой на экстренные службы региона.

Отмечается, что около четырех тысяч частных домов могут попасть в зону подтопления.

Жителей города и ближайших населенных пунктов экстренно вывозят из зоны затопления.

Объявлена срочная эвакуация Старого города в Орске и поселка Никель, а также площади Гагарина, улиц Строителей и Докучаева. Находящихся там людей просят немедленно бежать в пункты временного размещения.

На одном из видео слышно, как житель затопленного города рассказывает по телефону, что произошел полный прорыв дамбы.

«Все п***ц, мы поплыли, мамуль. Там, короче, полный прорыв. И мы поплыли. Это все это, короче, утекает. Говорите, говорите всем, что эвакуация полная со Старого города 100%. Вот, слышите, звук какой? Все п***ц», - сообщил россиянин.

При этом ранее в регионе из-за паводка эвакуировали более трех тысяч россиян.

На 5 апреля в области насчитывалось более 1,82 тыс. подтопленных жилых домов, 5,24 тыс. приусадебных участков в 95 населенных пунктах.

Орск является вторым по величине городом Оренбургской области. Численность населения – около 200 тыс. человек.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Арифметика политзеков
Арифметика политзеков Ирина Халип
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси Павло Климкин
Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид
Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип