«Мамуль, мы плывем»: россияне паникуют из-за прорыва дамбы в Орске 3 6.04.2024, 8:44

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Реакцию местных жителей показали на видео.

В городе Орск Оренбургской области РФ произошел прорыв дамбы. В связи с этим там объявили эвакуацию населения.

Об этом информируют российские СМИ со ссылкой на экстренные службы региона.

Отмечается, что около четырех тысяч частных домов могут попасть в зону подтопления.

Жителей города и ближайших населенных пунктов экстренно вывозят из зоны затопления.

Объявлена срочная эвакуация Старого города в Орске и поселка Никель, а также площади Гагарина, улиц Строителей и Докучаева. Находящихся там людей просят немедленно бежать в пункты временного размещения.

На одном из видео слышно, как житель затопленного города рассказывает по телефону, что произошел полный прорыв дамбы.

«Все п***ц, мы поплыли, мамуль. Там, короче, полный прорыв. И мы поплыли. Это все это, короче, утекает. Говорите, говорите всем, что эвакуация полная со Старого города 100%. Вот, слышите, звук какой? Все п***ц», - сообщил россиянин.

При этом ранее в регионе из-за паводка эвакуировали более трех тысяч россиян.

На 5 апреля в области насчитывалось более 1,82 тыс. подтопленных жилых домов, 5,24 тыс. приусадебных участков в 95 населенных пунктах.

Орск является вторым по величине городом Оренбургской области. Численность населения – около 200 тыс. человек.