СМИ: Индия может схлестнуться с Китаем в Украине 2 6.04.2024, 8:54

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Появились интересные данные по оружию.

В последние месяцы появилось множество фотографий, на которых артиллеристы ВСУ, предположительно, использовали артиллерийские снаряды индийского производства для атак по российским позициям.

Войска РФ, в свою очередь, все чаще прибегают к китайскому оружию — будь то артиллерийские снаряды, квадрокоптеры или гольф-кары. Об этом пишет Newsweek.

Правительство Индии, которое отказалось присоединиться к западным санкциям в отношении Москвы и пользуется значительными скидками на импорт энергоносителей из России, в январе «категорически» отрицало какие-либо сведения о поставках снарядов Силам обороны Украины.

Однако, по неподтвержденным данным, частная компания Munitions India Limited MIL продала снаряды калибра 155 мм по меньшей мере двум европейским странам, одна из которых Словения. Затем них отправили Украине.

Представители Словении назвали эти сообщения «фейками», добавив, что страна «никогда не закупала» боеприпасы калибра 155 мм у Индии и не участвовала в передаче или перепродаже другим странам.

«Подобные сообщения — попытка нанести ущерб Республике Словения и дискредитировать ее международную роль, поскольку страна стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН», — говорится в заявлении.

Индия исторически поддерживает тесные экономические и военные связи с Россией, отчасти в целях широкого поиска партнеров в давней конфронтации с Китаем.

Опрос Morning Consult, проведенный в 2023 году, показал, что индийцы теперь считают Китай самой большой военной угрозой для страны. Нью-Дели проявляет все большую осторожность на фоне давления Китая в спорных приграничных регионах Гималаев, растущего влияния Пекина в соседних странах, таких как Шри-Ланка, Мьянма, Бангладеш и Пакистан, а также более тесных российско-китайских связей на фоне войны с Украиной.

ВС РФ использовали оборудование и боеприпасы китайского производства, хотя доказательств прямых поставок из Пекина нет.

В марте 2023 года США подтвердили, что китайские артиллерийские снаряды были обнаружены на передовой в Украине. Силы обороны также сообщали об этом. Хотя неясно, как эти снаряды попали в Украину и когда. Предполагается, что Москва получает прямые военные поставки из Северной Кореи и Ирана.

Власти Китая неоднократно отрицали поддержку российской агрессии.