Старший сын Газманова вышел из себя из-за того, что его брат отрекся от отца 4 6.04.2024, 9:07

5,090

Скандал стал достоянием СМИ.

На днях стало известно, что младший сын певца-путиниста Олега Газманова сменил фамилию. Но дело вовсе не в ссоре родственников, а в финансовых рисках — парень может лишиться бизнеса.

Филипп Газманов и его друзья несколько лет назад открыли компанию, которая занимается грузоперевозками по всему миру и вложили в проект около 600 миллионов рублей.

Но возникла проблема: звездный отец Филиппа, как и многие другие российские артисты-путинисты, попал в санкционные списки Евросоюза. И это может поставить точку на бизнесе сына. Теперь Филипп носит фамилию Муравьев

Российские СМИ спросили, что думает об этой ситуации его брата Родион.

«Когда вы спрашиваете о том, что кто-то сделал не у того, кто это сделал, это неинтересно. То есть это может быть интересно только обывателю, но при этом абсолютно грязно и пошло. Зачем вы интересуетесь мнением человека, который может не знать о том, почему это случилось? Да даже если я об этом знаю, то не буду с вами делиться, потому что есть человек, который этот поступок совершил. И вам нужно ему задать этот вопрос, а не мне», — резко сказал Родион, буквально выйдя из себя.