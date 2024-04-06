«Одна из самых черных ночей для авиации РФ» 6.04.2024, 9:13

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Украинские дроны уничтожили или повредили 19 самолетов на трех аэродромах.

Утром 5 апреля благодаря совместной операции Главного управления разведки Минобороны и Вооруженных сил Украины были поражены беспилотниками три военных аэродрома на территории России, сообщают «Украинская правда» и РБК-Украина со ссылкой на источники.

Как рассказал изданию источник, в результате атаки на аэродроме Энгельс-2, вероятно, получили значительные повреждения три стратегических бомбардировщика Ту-95МС.

— Нам также известно о гибели семерых военнослужащих на аэродроме. Предварительно, среди погибших также могут быть пилоты стратегических бомбардировщиков, — отметил собеседник «Украинской правды» в военной разведке.

Также под удар попал российский военный аэродром в Ейске. По предварительным данным, там полностью уничтожены два Су-25 и погибли четверо военнослужащих.

Кроме того, дроны атаковали военный аэродром в городе Курск.

— Ночь на 5 апреля стала одной из самых черных для российской стратегической авиации и авиации в целом. Последствия только этой атаки будут ощутимы для оккупантов в долгосрочной перспективе. Но это не последняя подобная операция, мы, как говорится, «еще не начинали», — заявил собеседник РБК-Украина из ГУР.