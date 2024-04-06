Белорус привез в Литву два премиальных Porsche, но что-то пошло не так 6.04.2024, 9:19

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Дальнобойщик прибыл с ними на пароме из немецкого Киля.

Пограничники задержали в клайпедском порту белоруса-дальнобойщика, который привез из Германии в Литву два спорткара Porsche, сообщили в пограничной службе страны.

Пограничники проверили автовоз Mercedes-Benz, который прибыл в Литву на пароме из немецкого Киля. В полуприцепе находились два спорткара: Porsche 911 2016 и 2018 годов выпуска. Один автомобиль стоит около 72 тысяч евро, второй — 155 тысяч. Во время проверки выяснилось, что одно из транспортных средств числилось в угоне с 29 февраля.

Белорус — водитель автовоза не смог предъявить документы на перевозимые транспортные средства. В пограничной службе уточнили, что мужчина имеет временный вид на жительство в Литве и работает на одном из местных предприятий.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Белоруса после допроса отпустили под подписку о невыезде.