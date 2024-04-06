Белорусов начали призывать в армию по СМС 12 6.04.2024, 9:46

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Опубликован подписанный Лукашенко «закон».

Сегодня на Национальном правовом интернет-портале официально опубликован закон №363-3 от 3 апреля «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности».

Закон предполагает, что в Беларуси о необходимости явки в военкомат могут уведомлять СМС-сообщениями. При этом в случае мобилизации СМС-повестки будут обязательными, а за неявку по ним будет предусмотрена ответственность.

«При призыве на военную службу по мобилизации граждане также обязаны явиться на мероприятия по призыву, будучи оповещенными посредством СМС-сообщений», — говорится в законе.

Законом устанавливаются новые штрафы по следующим статьям Кодекса об административных правонарушениях:

ст. 26.1. Неявка на мероприятия по призыву — от 10 до 30 базовых величин (сейчас 5 БВ);

ст. 26.2. Неоповещение граждан о вызове в военный комиссариат (обособленное подразделение военного комиссариата), орган государственной безопасности: за первое правонарушение — до 20 БВ (сейчас до 3 БВ), за повторное — от 20 до 30 БВ (сейчас от 4 до 6);

ст. 26.3. Нарушение обязанностей по воинскому учету: для граждан — до 25 БВ (сейчас до 3), для должностных лиц — до 30 БВ (сейчас от 4 до 5 БВ).

В законе прописано предоставление освобождения от работы и учебы гражданам для прохождения мероприятий по воинскому учету, призыву на военную службу, оформлению документов воинского учета, уточнению учетных данных. При этом за ними должна сохраняться стипендия или зарплата. Кроме того, им будут компенсироваться расходы по проезду.

Военкоматы получают право ограничивать выезд за пределы страны граждан, нарушающих обязанности по воинскому учету и уклоняющихся от мероприятий призыва на воинскую службу.

Первоначальный прием на воинский учет граждан мужского пола теперь будет проводиться в год достижения 17-летнего возраста, а не 16-летнего, как ранее.

Лукашенко наделяется полномочиями на принятие решения о приеме на военную службу по контракту граждан, с которыми контракт о прохождении военной службы не может быть заключен из-за установленных ограничений.

Закон также предусматривает участие граждан на добровольной основе в выполнении работ оборонного характера в мирное время. Правительство будет определять размер денежных выплат таким гражданам, а также перечень работ, к которым их могут привлекать. Участвовать в данных работах смогут граждане, достигшие 16 лет. На период привлечения граждан к работам за ними сохраняется место работы, должность и средний заработок по месту работу. Если граждане не работают, то им будут положены выплаты. Организовывать участие граждан в работах оборонного характера будут местные исполнительные и распорядительные органы.

Предусматривается появление уполномоченного госоргана по мобилизационной подготовке экономики. Он должен будет разработать мобилизационный план экономики страны, организовать работу госорганов по планированию экономики, координировать их деятельность в сфере мобилизационной подготовки.

Также уполномоченный орган будет наделен следующими полномочиями:

совместно с государственными органами разрабатывать проекты плана накопления материальных ценностей в государственном материальном резерве и плана накопления материальных ценностей в мобилизационном материальном резерве;

согласовывать мобилизационные планы экономики государственных органов, административно-территориальных единиц;

разрабатывать методические документы по организации мобилизационной подготовки экономики и мобилизации экономики;

подготавливать проекты международных договоров Беларуси, законов, правовых актов Лукашенко, постановлений Совмина в области мобилизационной подготовки экономики;

представлять в установленном порядке в правительство доклад о состоянии мобилизационной подготовки экономики и мобилизационной готовности государственных органов, сфер и отраслей экономики, административно-территориальных единиц;

организовывать подготовку должностных лиц государственных органов и организаций по мероприятиям мобилизационной подготовки и мобилизации экономики;

осуществлять международное сотрудничество с иностранными государствами по вопросам мобилизационной подготовки экономики;

осуществлять контроль за мобилизационной подготовкой и мобилизационной готовностью государственных органов и организаций, сфер и отраслей экономики, административно-территориальных единиц.

В законе прописана персональная ответственность руководителей местных органов власти за выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации.

СМИ будут должны распространять информацию, подготовленную Министерством обороны и местными советами обороны, о проведении мобилизации и необходимости явки военнообязанных в военные комиссариаты (обособленные подразделения), органы государственной безопасности.

В законе появляется понятие аппарат усиления. Это граждане, привлекаемые для оказания помощи военным комиссариатам (обособленным подразделениям), органам государственной безопасности в проведении оповещения, призыва и отправки (поставки) мобилизационных ресурсов в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования.