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Интересное совпадение

  • 6.04.2024, 9:50
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Интересное совпадение

Два самолета передали — шесть потеряли.

Именно сегодня Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала первую в 2024 году партию фронтовых бомбардировщиков Су-34, изготовленных на Новосибирском авиазаводе (НАЗ) им. Чкалова, в количестве 2-х ед.

Этой же ночью был нанесен очередной удар некими дронами по авиабазе Морозовск, где размещалось на момент удара не менее 19 Су-34, 1 Су-30, 5 Су-27 и нескольких единиц вертолетной техники, в частности Ми-8.

По предварительным данным 6 единиц техники были уничтожены, 8 получили повреждения.

Напомню, что в ночь на 17 декабря 2023 на авиабазе Морозовск так же имел место инцидент, в ходе которого как минимум один Су-34 утратил баланс земля/воздух.

В общем, 2 самолета передали, 6 потеряли. Не знаю как вам, а как по мне – отличный баланс!

Александр Коваленко, «Телеграм»

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