Синюшный Медведев во френче Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

6.04.2024, 10:13

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Свет погашен.

Вечер пятницы. А значит, время Минюста опоганить кличкой «иноагент» очередных россиян. На этот раз «иноагентом» признан писатель Михаил Веллер и основательница сети кафе «Андерссон» Анастасия Татулова.

А ведь последняя когда-то с Путиным встречалась … Видно, по версии Минюста, не пропиталась духом великой борьбы с НАТО …

Представляете зал. Свет погашен. Только сцена освещена. На сцену выходит Путин и грозно вглядываясь в темноту спрашивает: «Кто здесь еще не «иноагент»?».

Зал молчит подавленно. Вдруг, в ответ раздается одинокий голос: «Я!». Прожектор выхватывает из зала синюшного человека во френче. Это Медведев.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»