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«Все в дыму!»: Белгород сотрясли мощные взрывы

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  • 6.04.2024, 10:32
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«Все в дыму!»: Белгород сотрясли мощные взрывы

Реакцию местных жителей показали на видео.

В российском Белгороде снова пожаловались на мощные взрывы. Местные жители рассказывали о взрывах, после которых над городом поднялся дым, передает obozrevatel.com.

Фото и видео из Белгорода публикуют местные паблики.

Согласно заявлению местного губернатора Вячеслава Гладкова, над Белгородом и Белгородским районом российская ПВО якобы сбила 10 воздушных целей. При этом он утверждает, что упомянутые «цели» были сбиты «на подлете к городу» и обошлось без пострадавших.

Тем не менее, сбитые «на подлете» ракеты, по версии того же Гладкова, повредили 12 многоквартирных домов (в них повылетали окна), повреждены также фасады объектов инфраструктуры и посечены три автомобиля.

Тем временем белгородские паблики с самого утра постят фото и видео с последствиями прилетов по городу утром 6 апреля.

«Саш! Все в дыму! Ооой! Ужас какой!», – причитает на одном из видео россиянка, снимая окутанный дымом город из окна квартиры.

На втором видео, зафиксировавшем поврежденное здание и усыпанный стеклом асфальт, слышно женское рыдание.

Ракетная тревога в Белгороде была объявлена в 06:41 по минскому времени. А перед этим, в 01:22 белгородские паблики рапортовали о «вылетах» из города: оттуда российские оккупанты снова атаковали Харьковщину.

Только в Харькове этой ночью россияне убили минимум шесть и ранили 10 человек (данные по состоянию на 09:00 утра), повреждены минимум 9 многоэтажек, три общежития, ряд административных зданий, магазин, АЗС, СТО и десяток автомобилей.

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