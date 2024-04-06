Захватывающая история: эксперт рассказал об атаке на российские военные аэродромы 6.04.2024, 10:56

1,414

Отдельные полки авиации РФ могут начать колебаться.

Военный эксперт Иван Киричевский считает, что после атаки беспилотников на российские аэродромы «Морозовск» и «Энгельс» подобные удары станут систематическими.

«Если говорить о перспективе, то несмотря на то, что противник сейчас превосходит по ресурсам, Силы обороны Украины на самом деле постоянно и планомерно работают над тем, чтобы искать асимметричные средства, как нанести как можно больший вред врагу», - сказал он в эфире «Еспресо».

Аналитик убежден, что подобные атаки на российские аэродромы будут систематическими.

«Здесь стоит задача - даже не столько выбить определенное количество бортов российской авиации, которая будет стоять на земле, а скорее - это асимметричное средство ПВО. Мол, если нам не хватает ЗРК, которые могли бы бить на большую дальность и сбивать российские самолеты во время их атак, то надо сделать, чтобы они в принципе боялись летать. Сегодня мы видим первые наработки по этой теме, которые дальше будут развиваться. А потом будут демонстрировать результат, что не только отдельные самолеты выведены из строя, а скорее отдельные полки российской авиации будут колебаться выполнять боевые задачи по командам из Москвы», - пояснил Киричевский.

По его мнению, от этой атаки не стоит ожидать какого-то масштабного результата, но надо понимать, что «нас ждет новая захватывающая история, возможно, даже еще более интересная, чем атака дронами по российским НПЗ».