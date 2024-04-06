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В Украине настаивают на запрете всех полетов в Беларусь через страны ЕС

  • 6.04.2024, 11:21
В Украине настаивают на запрете всех полетов в Беларусь через страны ЕС

Это коснется туристических и бизнес-перелетов.

В Украине призвали Евросоюз запретить авиатранзит через страны ЕС в Беларусь и Россию. Предложение прозвучало во время встречи между премьер-министрами Литвы и Украины Ингридой Шимоните и Денисом Шмыгалем, сообщает «Укринформ».

В случае введения таких санкций самолеты не смогут летать через страны ЕС транзитом в Беларусь и Россию. Это коснется туристических и бизнес-перелетов.

«Наша идея состоит в том, чтобы российский бизнес и российские туристы не могли комфортно использовать небо ЕС. Небо закрыто ЕС для российского флота, но мы обсудили с партнерами закрытие транзита для любых перелетов в Россию и из России», — передает слова украинского премьер-министра УНИАН.

«Мы будем настаивать на таких санкциях. Убежден, что наши партнеры из Литвы, Эстонии и Латвии поддержат наше предложение. Будем работать в этом отношении с Еврокомиссией», — добавил Денис Шмыгаль.

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