Россиян призвали срочно бежать из Орска и Оренбурга 13 6.04.2024, 11:42

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Города уходят под воду из-за прорыва дамбы.

В Оренбургской области России началось мощное наводнение из-за прорыва дамбы на реке Урал. Местами вода поднялась на 4 метра. Целые населенные пункты уходят под воду, передает dialog.ua.

В дамбе образовались две огромные дыры, с которыми службы не в состоянии справиться. Вода продолжает прибывать, затапливая города и села.

Уровень реки Урал в Оренбургской области на утро 6 апреля составляет 9,27 м, что более чем на 2 м выше опасного уровня. И это еще не предел.

Ряд населенных пунктов, размещенных на берегу, очень быстро уходит под воду, в том числе областной центр - Оренбург.

Тяжелая ситуация в Орске, где микрорайон Старый город быстро затапливает, в ближайшее время он окажется в полной изоляции.

По последним данным, уже более 2,5 тысячи жилых домов оказались под водой. Эвакуированы почти 5 тысяч местных жителей.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей южной части города и пригородных поселков в срочном порядке бежать в безопасные места.

«Это очень серьезно! (...) Ситуация критическая! Я призываю вас: уезжайте к родным, знакомым или в пункты временного размещения… Не ждите, уезжайте. Эвакуироваться нужно как можно быстрее», - заявил российский чиновник.

В зоне риска оказалась не только Оренбургская область. Около 30 субъектам РФ в центральной части РФ угрожает наводнение.