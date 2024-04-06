Этническая армянка Симоньян набросилась с оскорблениями на мигрантов 6.04.2024, 12:02

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Пропагандистка Симоньян разжигает ненависть в России.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян в эфире российского телевидения разжигает межэтническую ненависть в РФ. Она заявила, что мигранты из других стран якобы в своих чатах называют россиян не иначе как «свинорылыми».

Себя пропагандистка армянского происхождения также приписала к тем, кому адресовано это якобы употребляемое мигрантами по отношению к россиянам оскорбительное прозвище. На это обратили внимание в Центре противодействия дезинформации.

«Симоньян разжигает межэтническую ненависть в России. «Свинорылые» – так называют россиян в мигрантских чатах, по ее словам. Похоже, что Симоньян ненавидит разные этнические группы. Типичный признак нацизма», – отметили в ЦПД.

В опубликованном фрагменте видео этническая армянка Симоньян неоднократно повторяет: оскорбительное прозвище «из мигрантских чатиков» касается всех присутствующих, в том числе и ее.

«Полно этих мигрантских чатиков. Они не такие безопасные, как может показаться. Во многих из них знаете как нас с вами называют? Свинорылые. Вот все мы коллективные «свинорылые», – говорит пропагандистка.

Далее же она переходит к любимому приему российской пропаганды ––противопоставлению «высокодуховных» и чрезвычайно «нравственных» россиян «дикарям» других национальностей из тех самых «мигрантских чатиков», которые, как следует из монолога Симоньян, за небольшую плату готовы продать и убить кого угодно

«Находишь, предлагаешь не огромные деньги, всего лишь полмиллиона, 250 тыщ на руки, 250 тыщ потом, да? Как один из этих упырей нам рассказал. Да они за полмиллиона!.. Такого рода люди, как мы видели... Вот эти нелюди, животные просто, у моей кошки больше мозга, чем у этого чудища!.. Да они кишлак родной перережут!» – заявила пропагандистка.