закрыть
6 апреля 2024, суббота, 13:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Это очень нервирует Россию»

  • 6.04.2024, 12:51
  • 2,628
«Это очень нервирует Россию»

В Кремле появляются странные нарративы.

Украина имеет дальнобойные средства, которые долетают до (аэродромов, расположенных глубоко в тылу России). Это приводит к ликвидации и повреждению вражеской авиации. Также украинские силы вскоре смогут применять дальнобойные БПЛА, которые будут способны атаковать Урал и Заполярье.

В то время, когда Украина увеличивает свои возможности и усиливает ресурсы для ударов по территории России, появляются нарративы о якобы возможных переговорах между Киевом и Москвой о завершении войны.

Российский правозащитник Марк Фейгин сказал «24 каналу», что в этом смысле также состоялся ряд событий, привлекающих к себе внимание.

Проблема не решается

В частности приезд в Киев советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который, вероятно, пытался убедить Украину не совершать атак по российским НПЗ. Также возможны и другие требования к украинскому руководству.

Все это происходит в контексте ряда событий, например, паузы со стороны США в оказании помощи Украине из-за того, что Палата представителей в Конгрессе США не может в течение нескольких месяцев проголосовать за соответствующее решение. Это, по мнению правозащитника, также происходит на фоне разговоров о возможных переговорах между Украиной и Россией.

«Дальнобойные средства наверняка есть, и они увеличиваются Украиной. Западные партнеры также существенно помогают в этом. Однако проблема не решается, ведь для обороны территории, которую контролирует Киев, средств, боеприпасов и всего, что необходимо, недостаточно», – подчеркнул Марк Фейгин.

Поэтому, по его словам, требуется предоставление западными партнерами более существенных ресурсов, чтобы Украина имела возможность обороняться.

Что может прекратить войну

«Также есть проблема в том, что война переходит на территорию России, и она решается. Сегодня это уже констатация. Почти ежедневно есть сообщения о том, что происходят атаки на российские военные и околовоенные объекты, и это очень нервирует Россию», – отметил он.

Кремль обращается к Вашингтону с требованием, чтобы инфраструктурные объекты, в частности НПЗ, не подвергались атакам украинских дронов. Возможно, Россия что-то предлагает США вместо этого, например, освобождение американских граждан, которых удерживают российские власти.

«В то же время пока война не придет на территорию России и ее граждане не почувствуют, что она может принести в их жизни, они ничего не сделают, чтобы прекратить войну с Украиной», – подчеркнул российский правозащитник.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Арифметика политзеков
Арифметика политзеков Ирина Халип
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси Павло Климкин
Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид
Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип