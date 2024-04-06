«Это очень нервирует Россию» 6.04.2024, 12:51

2,628

В Кремле появляются странные нарративы.

Украина имеет дальнобойные средства, которые долетают до (аэродромов, расположенных глубоко в тылу России). Это приводит к ликвидации и повреждению вражеской авиации. Также украинские силы вскоре смогут применять дальнобойные БПЛА, которые будут способны атаковать Урал и Заполярье.

В то время, когда Украина увеличивает свои возможности и усиливает ресурсы для ударов по территории России, появляются нарративы о якобы возможных переговорах между Киевом и Москвой о завершении войны.

Российский правозащитник Марк Фейгин сказал «24 каналу», что в этом смысле также состоялся ряд событий, привлекающих к себе внимание.

Проблема не решается

В частности приезд в Киев советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который, вероятно, пытался убедить Украину не совершать атак по российским НПЗ. Также возможны и другие требования к украинскому руководству.

Все это происходит в контексте ряда событий, например, паузы со стороны США в оказании помощи Украине из-за того, что Палата представителей в Конгрессе США не может в течение нескольких месяцев проголосовать за соответствующее решение. Это, по мнению правозащитника, также происходит на фоне разговоров о возможных переговорах между Украиной и Россией.

«Дальнобойные средства наверняка есть, и они увеличиваются Украиной. Западные партнеры также существенно помогают в этом. Однако проблема не решается, ведь для обороны территории, которую контролирует Киев, средств, боеприпасов и всего, что необходимо, недостаточно», – подчеркнул Марк Фейгин.

Поэтому, по его словам, требуется предоставление западными партнерами более существенных ресурсов, чтобы Украина имела возможность обороняться.

Что может прекратить войну

«Также есть проблема в том, что война переходит на территорию России, и она решается. Сегодня это уже констатация. Почти ежедневно есть сообщения о том, что происходят атаки на российские военные и околовоенные объекты, и это очень нервирует Россию», – отметил он.

Кремль обращается к Вашингтону с требованием, чтобы инфраструктурные объекты, в частности НПЗ, не подвергались атакам украинских дронов. Возможно, Россия что-то предлагает США вместо этого, например, освобождение американских граждан, которых удерживают российские власти.

«В то же время пока война не придет на территорию России и ее граждане не почувствуют, что она может принести в их жизни, они ничего не сделают, чтобы прекратить войну с Украиной», – подчеркнул российский правозащитник.