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Врач рассказала, в каких случаях белорусы могут потерять выплаты на больничном

  • 6.04.2024, 13:29
  • 1,006
Врач рассказала, в каких случаях белорусы могут потерять выплаты на больничном

Неявка на прием и не только.

Главный врач Гомельской городской поликлиники № 9 Анна Ермолаева перечислила случаи, при которых пациенту, находящемуся на больничном, могут внести запись о нарушении режима. Комментарий медика привел портал «Белка».

Ермолаева отметила, что поликлиники следуют регламенту, где указано, в каких случаях пациенту можно вменить нарушение больничного режима.

«Поход в магазин, аптеку или даже кафе под это определение не подпадает. Внести запись о нарушении больничного режима врач вправе, если пациент не явился на прием или на заседание врачебно-консультационной комиссии в назначенное время, не выполнял назначения, употреблял алкоголь или наркотики», — рассказала главврач.

К слову, отказ от освидетельствования, если медики заподозрили употребление алкоголя или наркотических веществ, тоже приведет к отметке в листке нетрудоспособности. Нарушением режима станет и выезд за границу во время больничного.

«Вот почему при оформлении листка временной нетрудоспособности работник поликлиники просит предъявить паспорт. Он обязан проверить, нет ли в документе отметок о выезде за границу», — добавила медик.

Кстати, пациенту, находящемуся на лечении в стационаре, могут вменить нарушение больничного режима за самовольный уход из учреждения или за отказ от обследования, который затрудняет диагностику заболевания.

При таких нарушениях пособие по временной нетрудоспособности уменьшается до 50%-го размера.

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