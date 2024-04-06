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Иностранец из Мозыря взял у знакомого $50 тысяч для обмена на «крипту»

  • 6.04.2024, 13:40
  • 1,452
Иностранец из Мозыря взял у знакомого $50 тысяч для обмена на «крипту»

История получила неожиданное продолжение.

Иностранец, который живет в Мозыре, пообещал белорусу обменять доллары на криптовалюту, но потратил большую часть в казино. Об этом сообщили в прокуратуре Центрального района Минска, передает агентство «Минск-Новости».

Как заявляют в прокуратуре, 42-летний иностранец жил в Мозыре с семьей (у него трое детей) и был зарегистрирован как ИП. К нему через знакомого обратился мужчина и попросил поменять 50 тысяч долларов на криптовалюту за вознаграждение в 500 долларов.

Деньги передали во время личной встречи в Минске возле гостиницы на проспекте Победителей. После этого, по информации прокуратуры, иностранец пошел в VIP-зал казино.

Пострадавший не получил обещанную криптовалюту и обратился в милицию. К этому моменту из 50 тысяч долларов в казино было проиграно уже 30 с половиной тысяч.

Причиненный ущерб мужчина полностью возместил. По заключению эксперта, у него есть паталогическая склонность к азартным играм, отметили в прокуратуре. Но раньше иностранец судим не был.

Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Мужчине назначили наказание — лишение свободы четыре года в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Еще он должен заплатить штраф в 400 базовых величин (16 000 рублей).

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