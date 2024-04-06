закрыть
6 апреля 2024, суббота, 14:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сколько белорусы теперь могут заработать на алюминии и меди?

1
  • 6.04.2024, 14:00
Сколько белорусы теперь могут заработать на алюминии и меди?

Цены на закупку металлолома у населения изменились.

В «Белвтормете» увеличили цены на закупку драгоценных и недрагоценных металлов у населения. Так, уже в апреле по новому прейскуранту можно сдать алюминий, медь, сталь, а также золото, бронзу, серебро и другие металлы.

Например, на стальной бытовой лом «Белвтормет» поднял цену до 0,62 рубля за 1 кг. Раньше его можно было сдать на 4 копейки дешевле — 0,58 рубля.

Цену на алюминий, который не засорен другими металлами и сплавами, повысили до 3,05 рубля за килограмм (ранее — 2,92 рубля). Как сообщило издание «Белорусы и рынок», «увеличение сравнительно небольшое, но у данного металла есть хорошие перспективы».

К слову, в Алюминиевой ассоциации считают, что спрос на него в текущем году будет расти быстрее, чем на другие металлы. Специалисты связывают это с тем, что металл широко востребован в:

возобновляемой энергетике;

производстве электромобилей;

производстве экологичной упаковки;

строительстве.

ОАО «Белвторчермет» – крупное многофункциональное предприятие, которое занимается заготовкой, переработкой и поставкой лома и отходов металлов. Входит в состав холдинга «Белорусская металлургическая компания».

Закупочная цена на чистую медь в апреле стала выше на 50 копеек, и теперь она составляет 21,81 белорусских рубля за килограмм.

Латунь белорусы могут сдать за 12,49 рубля за кило. Два месяца назад стоимость закупки у «Белвтормета» была на уровне 12,2 рублей.

Цена бытового лома бронзы была увеличена до 13,95 рубля, а никеля — до 19,45 белорусских рубля за килограмм.

Сравнительно дешево стоит свинец. Бытовой лом этого металла, а также олова и сплавов на их основе, вырос в цене до 3,50 рубля (ранее его можно было сдать за 3,32 рубля).

А что почем среди драгоценных металлов?

За 1 грамм чистейшего золота белорусам с 1 апреля 2024 года заплатят 224,84 рубля. Серебро, как и всегда, обойдется дешевле: 2,5 белорусских рубля за 1 грамм. 91,33 рубля в «Белвтормете» заплатят тому, кто сдаст 1 грамм платины. Те, у которого дома имеется палладий, могут получить от государства 101,32 рубля. Тоже за 1 грамм.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Арифметика политзеков
Арифметика политзеков Ирина Халип
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси Павло Климкин
Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид
Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип