Сколько белорусы теперь могут заработать на алюминии и меди? 1 6.04.2024, 14:00

Цены на закупку металлолома у населения изменились.

В «Белвтормете» увеличили цены на закупку драгоценных и недрагоценных металлов у населения. Так, уже в апреле по новому прейскуранту можно сдать алюминий, медь, сталь, а также золото, бронзу, серебро и другие металлы.

Например, на стальной бытовой лом «Белвтормет» поднял цену до 0,62 рубля за 1 кг. Раньше его можно было сдать на 4 копейки дешевле — 0,58 рубля.

Цену на алюминий, который не засорен другими металлами и сплавами, повысили до 3,05 рубля за килограмм (ранее — 2,92 рубля). Как сообщило издание «Белорусы и рынок», «увеличение сравнительно небольшое, но у данного металла есть хорошие перспективы».

К слову, в Алюминиевой ассоциации считают, что спрос на него в текущем году будет расти быстрее, чем на другие металлы. Специалисты связывают это с тем, что металл широко востребован в:

возобновляемой энергетике;

производстве электромобилей;

производстве экологичной упаковки;

строительстве.

ОАО «Белвторчермет» – крупное многофункциональное предприятие, которое занимается заготовкой, переработкой и поставкой лома и отходов металлов. Входит в состав холдинга «Белорусская металлургическая компания».

Закупочная цена на чистую медь в апреле стала выше на 50 копеек, и теперь она составляет 21,81 белорусских рубля за килограмм.

Латунь белорусы могут сдать за 12,49 рубля за кило. Два месяца назад стоимость закупки у «Белвтормета» была на уровне 12,2 рублей.

Цена бытового лома бронзы была увеличена до 13,95 рубля, а никеля — до 19,45 белорусских рубля за килограмм.

Сравнительно дешево стоит свинец. Бытовой лом этого металла, а также олова и сплавов на их основе, вырос в цене до 3,50 рубля (ранее его можно было сдать за 3,32 рубля).

А что почем среди драгоценных металлов?

За 1 грамм чистейшего золота белорусам с 1 апреля 2024 года заплатят 224,84 рубля. Серебро, как и всегда, обойдется дешевле: 2,5 белорусских рубля за 1 грамм. 91,33 рубля в «Белвтормете» заплатят тому, кто сдаст 1 грамм платины. Те, у которого дома имеется палладий, могут получить от государства 101,32 рубля. Тоже за 1 грамм.