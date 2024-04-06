«Гурулеву вместе с бутылкой подсунули информацию для разглашения» 6.04.2024, 14:11

Слухи о нападении на Казахстан в Кремле могут распространять намеренно.

Ввязывание России в войну еще и с Казахстаном было бы смертельно для путинского режима. Скорее всего, власти РФ слухами о вторжении пытаются прикрыть свои реальные планы.

Об этом в своем блоге в Telegram пишет российский обозреватель, аналитик Анатолий Несмиян (Эль Мюрид).

6 апреля в РФ было слито аудиосообщение депутата Госдумы РФ Андрея Гурулева о том, что РФ готовит нападение на Казахстан и «решение уже есть».

Блогер усомнился в том, что инсайд достоверный, так как подобная военная авантюра наверняка станет катастрофой и для режима, и для РФ в целом.

«Воевать с Казахстаном - это идея, мягко говоря, не из числа здравых. Казахстан - это огромная степь, а где нет степи - там сопки и горы… Контролировать такую территорию силой - тут даже у кремлевских может зашебуршиться какая-то мысль сомнения», - объяснил российский блогер.

Однако, отметил он, такой сценарий полностью исключать нельзя, так как путинский режим потерял адекватность и уже не способен перейти к мирному существованию.

В войне РФ будет находиться до тех пор, пока Путин и его вертикаль держатся у власти.

«Режим не в состоянии вернуться к мирной жизни, так как он уже вошел в состояние саморазрушения. Поэтому когда завершится украинский конфликт (и даже неважно чем), начнется новый. А возможно, что и параллельный… Пока идея воевать с Казахстаном выглядит слишком суицидальной даже для кремлевских. Хотя, конечно, деваться им особо некуда, но Казахстан - сомнительно», - написал Несмиян.

Он не исключил, что угрозы в адрес Казахстана - это операция прикрытия Кремля.

«Гурулеву могли подсунуть вместе с бутылкой и информацию для ее разглашения, чтобы прикрыть ею направление более реального конфликта, который может произойти после или параллельно с украинским», - предположил российский эксперт.

Отметим, что в последнее время ходят очень настойчивые слухи о планах Москвы атаковать НАТО. Под угрозой находятся страны Балтии, которые граничат с РФ и Беларусью. Есть версия, что, атаковав Альянс, Москва будет принуждать Запад отдать Украину.