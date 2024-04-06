Рассказы Лукашенко все меньше впечатляют российских губернаторов 2 Марк Дзюба, «Салідарнасць»

6.04.2024, 14:21

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И в этом нет ничего удивительного.

В прошлом году произошла резонансная история с «горящими автобусами» МАЗ в Санкт-Петербурге. Новая модель на газомоторном топливе так часто воспламенялась, что местные власти на некоторое время приостановили эксплуатацию 137 автобусов из Беларуси.

Удалось узнать, что по указанию Александра Лукашенко около шести месяцев проводилось служебное расследование под руководством вице-премьера Петра Пархомчика.

В результате сделан вывод, что основными причинами самовозгораний автобусов МАЗ являются:

вынужденное внесение конструктивных изменений вследствие наложенных международных санкций (в том числе – замена первоначально запроектированных двигателей «Mersedes» на китайские двигатели «Weichai» с другим расположением выпускного коллектора);

некачественный монтаж электрооборудования при сборке автобусов;

низкая эффективность системы пожаротушения «Эпотос» российского производства, которой автобусы оснащались по требованию заказчика.

Результаты служебного расследования подтвердили предыдущую информацию и догадки: чтобы не говорили чиновники, санкции в некоторых направлениях довольно сильно бьют по отраслям белорусской экономики.

Не удивителен и другой вывод: Лукашенко лукавил, комментируя возгорания автобусов МАЗ в Санкт-Петербурге. В сентябре прошлого года он сначала намекнул на некие происки конкурентов.

А затем заявил, что якобы белорусская техника горит только в Петербурге и назвал виновных: «Частная компания, люди, которые никогда не видели автобусов, взяла на себя обслуживание».

На самом деле эксплуатацию МАЗов на время приостанавливало старейшее государственное предприятие «Пассажиравтотранс»...

Но это мелочи. Настоящий вызов в системной проблеме с автобусами МАЗ, которые, кстати, продолжают в том самом Петербурге возгораться. Очередные случаи были зафиксированы в декабре-2023 и январе-2024.

Месяц назад МАЗ сообщил, что передала российскому городу новую партию из 48 автобусов. Но это мелочи на общем фоне.

По итогам 2023 года МАЗ вновь не вошел в топ-5 продавцов на российском рынке автобусов (всего их было реализовано около 17 тысяч). По данным компании «Автостат Инфо», в пятерке – «ПАЗ», китайский Yutong, «ЛиАЗ», «НЕФАЗ» и «Волгабас».

МАЗ за прошлый год реализовал в России 925 автобусов — на 11,1% меньше, чем годом ранее.

Можно допустить, что дальше будет хуже: скандал с «горящими автобусами» вряд ли быстро забудется, да и не факт, что проблема устранена.

Российских губернаторов все меньше впечатляют рассказы Лукашенко, который при встречах постоянно предлагает им белорусскую технику («у нас есть возможность помочь вам решить проблемы с обновлением парка пассажирского транспорта и другой техники»).

Но факт в том, что при его активном вмешательстве в экономику и действиях, приводящим к санкциям, тот же МАЗ деградировал. Теперь это хорошо видят даже в России, не принадлежащей к развитым странам.

Марк Дзюба, «Салідарнасць»