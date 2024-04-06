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«Прошлые жители забрали с собой даже розетки»

  • 6.04.2024, 14:54
«Прошлые жители забрали с собой даже розетки»

Белоруски рассказали, как делали ремонт в комнатах и квартирах.

Белоруски рассказали, как делали ремонт у себя в квартирах и комнатах. Обновляли интерьер девушки своими силами. У некоторых этот процесс все еще идет, но результаты уже напоминают картинки из журналов о дизайне, пишет realt.by.

Марина: «Многое будет решено уже в процессе проживания»

Марина с супругом долго выбирали квартиру. На новостройку в их районе денег не было, а кредитоваться семья не хотела. В итоге выбирали трешку из старого фонда, где сейчас как раз идет ремонт. Квартира располагается в брежневке 1971 года постройки недалеко от площади Бангалор.

— У нас тот случай, когда локация имела большое значение. Квартира находится в пятиэтажном кирпичном доме с огромными окнами. Классическая распашонка с ориентацией на восточную и западную стороны дарит прекрасные восходы и невероятные закаты. Практически весь ремонт мы с мужем делаем самостоятельно. В чем-то помогали друзья. Только для сантехнических и электротехнических работ нанимали профилированных специалистов. Ремонт еще в процессе, но 95% наших хотелок удалось реализовать.

Ребята сделали в квартире небольшую перепланировку, узаконили ее. А сейчас решают вопрос оставить газ или перейти на электрическую плиту.

— Основа нашего интерьера — нейтральная палитра с элементами лепнины и раскладкой молдингов. Мы в свое время приняли решение отдать все стены под окраску. Необычное решение, конечно, но именно в ванной предусмотрены обои. Возможно, в будущем они появятся и в других комнатах, это будет решено уже в процессе проживания, — делится Марина. — Полы смонтированы на лагах. Старый был таким же и вполне в прекрасном состоянии, но его пришлось демонтировать, так как уровень в спальне и зале расходился на 15 см. Мы поработали над шумоизоляцией, выровняли пол во всех комнатах, а наверх положили ламинат Quick step. Окна у нас очень большие, из ПВХ профиля. Например, длина одного из подоконников составляет 2,5 м. У друга есть свое производство, где он нам изготовил подоконники из массива дуба. Так как дом кирпичный, глубина подоконников тут 40 см, а толщина — 4 см. Мы еще в процессе их монтажа.

Вот-вот супруги закончат отделку санузлов. Плитку выбирали мелкоформатную — 20×20. Они укладывают ее только в мокрой зоне. Далее будут обои с покрытием лаком. В туалете укладка плитки будет на высоту 1,2 м с фризом.

— Потолки все идут под покраску, в санузлах сделали натяжные. Мы боролись за каждый сантиметр высоты, и получилось сохранить 2,48 метра.

— Кухня — одно из самых значимых мест в доме. Я не большой сторонник совмещенных пространств, а именно кухни-гостиной. В нашем случае получилось все оставить в границах отдельного помещения, сохранив широкий проем в гостиную. Обеденный стол мы хотим поставить в гостиной возле окна. Над ним уже смонтирована люстра.

Заказать кухонный гарнитур оказалось довольно сложной задачей. За качеством и удобством всегда стоит приличная сумма расходов. После долгих поисков свой выбор остановили на модели «Пинскдрева». Шкафчики привезли уже собранные, что очень круто: не нужно искать время на сборку и удалось сэкономить на монтаже. Я выбрала только нижние шкафы. Верхние всегда можно заказать в процессе проживания. Сама кухня у нас 6,5 м², поэтому очень хотелось сохранить ощущение свободы. Посуды у нас немного, поэтому осознанно отказалась от посудомойки, но на всякий случай все выводы для нее предусмотрены. Помню, что прежде чем заказали кухню, я на бумаге прописала количество посуды и инвентаря, прорисовала где и что планирую хранить. Как будет по факту узнаю через пару недель. Техника была куплена задолго до покупки квартиры. Она с элементами из нержавеющей стали. Мойку уже выбирали исходя из этого. Смеситель когда-то был привезен из Ikea с фарфоровой ручкой и гибким изливом. Он визуально большой, но оказался удобным в использовании.

— Фурнитура на шкафчиках сделана из латуни. Она отлично сочетается с основанием люстры, которая висит в кухне. Решетка вентиляции также будет из латуни. В дальнейшем будет смонтирована полоса в 10 см из зеркала над плиткой — это декоративный элемент. Тут же будет полка из дубовой доски. На стенах предусмотрены выводы для светильников. Если нужно, их можно использовать для лучшего освещения рабочей поверхности или же отдельно включать в вечернее время, чтобы создать особую атмосферу. Для фартука использовали самую обычную белую плитку. Захотели придать интересный вид, поэтому решили сделать затирку швов кирпичного цвета. Батареи сохранили чугунные. Они прекрасно вписываются в концепцию дизайна квартиры.

Настя: «Парень прилег спать, а я пошла сдирать обои»

— Наша история ремонта маленькая, но очень ценная для нас и наших отношений с мужем, — рассказывает Настя. — Как это было? Ремонт случился еще до брака. Мы живем в однокомнатной квартире на первом этаже. Еще несколько лет назад там был старый интерьер. Честно говоря, менять мы его не планировали, ведь в будущем хотели купить новую квартиру. Поэтому вкладываться в однушку не видели смысла. Но случилось так, что мой молодой человек переживал кризисный для себя период: он вернулся с трехмесячной терапии и еще месяц ему не рекомендовалось устраиваться на работу. Свободного времени у него было очень много, и чтобы он не грустил, а снова почувствовал свои силы, я заявила: «Давай сделаем ремонт?». Помню, что глаза у него вмиг стали круглыми. Он подумал, что я не всерьез и прилег поспать. Он ошибся, ведь я тут же пошла сдирать обои. Мой парень был в шоке, но присоединился ко мне. «Все, победа!» — подумала я, но дальше ждал самый сложный этап — решить, что и как мы будем делать.

— В итоге остановились на имитации кирпичной стены. О об этой технике мы ничего не знали, поэтому искали и смотрели об этом ролики на YouTube. Потом закупились штукатуркой, краской, а для другой части стен купили новые обои. Делать самостоятельно стенку было очень увлекательно и весело. Мы рисовали разметку, клеили скотч, а потом наносили штукатурку. Когда она немного подсыхала, начинали обычным смятым пакетом придавать структуру кирпичикам. Самый приятный процесс — снимать скотч и видеть результат работы. Когда штукатурка застыла, мы покрасили стену в белый цвет.

— Ремонтом мы были очень довольны: тем, как преобразилась наша квартира и как все процессы помогли нам в такой сложный период. Говорят, что ремонт может развести людей, а нас, наоборот, это сплотило.

Елена: «Чтобы переклеить обои, нужно было сорвать три слоя предыдущих»

— Переезд — это маленькая катастрофа. Я осознала это, когда решилась на него в прошлом году, — пишет Елена. — Семейные обстоятельства сложились так, что съемную квартиру мы с сыном променяли на комнату в общежитии. Откровенно говоря, когда я первый раз вошла в туда, была в шоке от того, какие экономные люди в ней жили до меня. С собой они забрали даже розетки. Да-да, выдрали их из стен. Ламината или хоть чего-нибудь похожего на пол в небольшом коридоре не было. Моему взору были представлены лишь бетонные стены и фартук, выложенный оранжево-черной плиткой.

Из плюсов — собственная ванная. В нашей миниатюрной квартире были сделаны антресоли, но от них я сразу же решила избавиться. После стали думать, что стелить на бетонный пол в коридоре. В самой комнате лежали доски. Они были хорошие, поэтому продолжили служить интерьеру.

− Чтобы переклеить обои, нужно было сорвать три слоя предыдущих, а потом попытаться выровнять стены. Казалось, что они ходят ходуном. С кровью и потом это сделать удалось. Обои выбрали широкоформатные, чтобы было меньше швов. На кухне поклеили классические кирпичики в бежевых тонах. Зону, где по задумке предполагались шкафчики, покрасили. А на пол все-таки постелили линолеум.

Из-за того, что пространства было мало, хотелось его максимально практично использовать. Я сама сделала проект встроенного шкафа и кухни. Двухъярусная кровать ребенка разделила жилую комнату. Для себя же я приобрела диван изумрудного цвета и баклажановые шторы. Получилось вполне стильно.

В ванной комнате стены перекрасили в белый. Но прежде пришлось приложить массу усилий, чтобы избавиться от грибка. Ремонт в 27 квадратных метрах удалось сделать за месяц. Потрачено было около 1 500 долларов.

− Потом случился сам переезд. На съемной квартире был холодильник и плита, а в эту их нужно было покупать. Так как затрат и так было много, новую технику позволить себе не могли. Выручила онлайн-барахолка. Там нашла недорогие варианты, да ещё и в одном районе, чтобы не гонять грузчиков по разным частям Минска. Вещей, казалось, было немного, но заставили ими все. Благо, шкаф был уже собран, и в течение дня мы все туда разложили. Кухню собирали дольше, поэтому некоторое время кушали в жилой комнате и регулярно собирали опилки за мебельщиком. Еще месяц ушел на то, чтобы обжиться и завершить сборку кухни. С тех пор прошел уже год, нас все устраивает, потому что свой небольшой уголок у нас получился вполне уютным.

Помните, что все временное довольно часто становится постоянным. Не жалейте сил, денег и креатива на обустройство любого вашего жилья.

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