Мошенники придумали новый способ обмана белорусов 6.04.2024, 15:18

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От имени А1.

Мошенники придумали новый способ обмана белорусов. «Злоумышленники пользуются доверием клиентов компании и звонят через мессенджер (WhatsApp, Viber, иной мессенджер), представляются сотрудниками А1. Под предлогом необходимости продления договора мошенники подталкивают установить или переустановить мобильное приложение «Мой А1» на ОС Android не из официального магазина приложения, а из специального установочного APK-файла, который присылают личным сообщением в мессенджер», — сообщается на сайте компании.

Таким способом на смартфоны устанавливают вредоносные приложения, а злоумышленники получают доступ к личным данным пользователя, банковским картам и паролям.

В компании сообщают, что сотрудники А1 никогда не звонят клиентам в мессенджерах. Если во время звонка возникли сомнения, нужно его завершить и перезвонить по официальному номеру мобильного оператора. Также нельзя устанавливать никакие приложения из недостоверных источников или присланные в виде APK-файла. Кроме того, нужно всегда смотреть, какие права доступа просит приложение к функциям телефона.

Чаще всего звонки от аферистов поступают в мессенджерах. Как правило, злоумышленники убеждают, что нужно установить или переустановить мобильное приложение.

Для убедительности злоумышленники часто создают профили с логотипом компании, могут сказать некоторые личные данные пользователя, которые нашли в существующих базах в интернете, во время видеозвонка могут показать фальшивые удостоверения, декорации офисных помещений.