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ВСУ на оккупированном левобережье Днепра разместили флаг Украины

  • 6.04.2024, 15:44
ВСУ на оккупированном левобережье Днепра разместили флаг Украины

С помощью двух беспилотников.

Экипаж БпЛА одного из подразделений 124 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ разместил государственный флаг Украины на оккупированной территории левого берега Днепра в Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба бригады.

«Работа экипажа БпЛА одного из наших подразделений. Враг всегда должен помнить, что ему нечего делать на нашей земле, поэтому мы ежедневно ему напоминаем об этом «подарками», а также и наглядно», - написали в сообщении.

Украинский флаг был размещен с помощью двух беспилотников Мавик-3 пилотами с позывными «Электроник», «Гитарист», «Скип» и «Пират».

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