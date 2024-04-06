закрыть
6 апреля 2024, суббота, 16:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сырский: ВСУ имеют тактический успех на двух направлениях фронта

  • 6.04.2024, 16:08
  • 1,510
Сырский: ВСУ имеют тактический успех на двух направлениях фронта

Часов Яр остается под контролем Украины.

На фронте наиболее жесткие бои сейчас продолжаются в районах Первомайского и Водяного, а также восточнее Часового Яра, где российские оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону. Часов Яр остается под контролем Украины, несмотря на многочисленные атаки. На Купянском и Лиманском направлениях украинские войска имеют тактический успех.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он констатировал, что ситуация на фронте остается сложной. Оккупанты, имея преимущество в воздухе, ракетах и артиллерийских боеприпасах, продолжают наступательные действия днем и ночью, в том числе применяют штурмовые группы при поддержке бронетехники.

На отдельных направлениях враг пытается вести штурмовые действия в пешем порядке, волнами, от взвода до роты, иногда батальона.

Особенно сложная обстановка, по словам Сырского, сложилась на Бахмутском направлении в районах восточнее Часового Яра и Клещиевки; на Авдеевском — в районах Бердычев, Орловки, Водяного, Первомайского; на Новопавловском — в районе Новомихайловки.

«Часов Яр остается под нашим контролем, все попытки противника прорваться в населенный пункт потерпели неудачу», — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Тем временем на Лиманском направлении противник ведет локальные наступательные действия в районах Белогоровки, Веселого; на Ореховском — в районах Роботино и Вербового с целью восстановления утраченного положения; на Херсонском — пытается вытеснить украинские войска из плацдарма на левом берегу Днепра в районе Крынок. Но успеха на этих направлениях россияне не имеют.

«В то же время на Купянском и Лиманском направлениях мы имеем и определенный тактический успех», — отметил он.

Сырский резюмировал, что Силы обороны Украиныпродолжают устойчиво удерживать занимаемые рубежи и позиции, истощать врага, наносить ему значительные потери в личном составе, вооружении и военной технике.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Арифметика политзеков
Арифметика политзеков Ирина Халип
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси Павло Климкин
Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид
Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип