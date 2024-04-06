Сырский: ВСУ имеют тактический успех на двух направлениях фронта 6.04.2024, 16:08

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Часов Яр остается под контролем Украины.

На фронте наиболее жесткие бои сейчас продолжаются в районах Первомайского и Водяного, а также восточнее Часового Яра, где российские оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону. Часов Яр остается под контролем Украины, несмотря на многочисленные атаки. На Купянском и Лиманском направлениях украинские войска имеют тактический успех.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он констатировал, что ситуация на фронте остается сложной. Оккупанты, имея преимущество в воздухе, ракетах и артиллерийских боеприпасах, продолжают наступательные действия днем и ночью, в том числе применяют штурмовые группы при поддержке бронетехники.

На отдельных направлениях враг пытается вести штурмовые действия в пешем порядке, волнами, от взвода до роты, иногда батальона.

Особенно сложная обстановка, по словам Сырского, сложилась на Бахмутском направлении в районах восточнее Часового Яра и Клещиевки; на Авдеевском — в районах Бердычев, Орловки, Водяного, Первомайского; на Новопавловском — в районе Новомихайловки.

«Часов Яр остается под нашим контролем, все попытки противника прорваться в населенный пункт потерпели неудачу», — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Тем временем на Лиманском направлении противник ведет локальные наступательные действия в районах Белогоровки, Веселого; на Ореховском — в районах Роботино и Вербового с целью восстановления утраченного положения; на Херсонском — пытается вытеснить украинские войска из плацдарма на левом берегу Днепра в районе Крынок. Но успеха на этих направлениях россияне не имеют.

«В то же время на Купянском и Лиманском направлениях мы имеем и определенный тактический успех», — отметил он.

Сырский резюмировал, что Силы обороны Украиныпродолжают устойчиво удерживать занимаемые рубежи и позиции, истощать врага, наносить ему значительные потери в личном составе, вооружении и военной технике.