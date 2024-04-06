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Как в 2022-ом: у РФ на фронте потери одного из видов техники выросли до рекордных показателей

  • 6.04.2024, 16:27
  • 1,356
Как в 2022-ом: у РФ на фронте потери одного из видов техники выросли до рекордных показателей

Это самый большой показатель за последние 17 месяцев.

За прошлый месяц (март 2024) россияне потеряли огромное количество своих БМП. Больше, чем сейчас, оккупанты теряли аж в октябре 2022 года.

Об этом свидетельствуют данные OSINT-аналитиков. По их информации, только визуально за март 2024 года удалось подтвердить уничтожение 262 единиц российских БМП. Это самые большие потери данных бронемашин за последние 17 месяцев.

Больше БМП РФ теряла аж в октябре 2022 года — 320 единиц. А абсолютный рекорд за все полномасштабное вторжение был установлен в сентябре 2022 года — 386 БМП.

Более того, россияне продолжают терять огромное количество данной техники. Только за 1 апреля они потеряли в боях рекордное количество БМП — 34 единицы.

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