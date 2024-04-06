Как в 2022-ом: у РФ на фронте потери одного из видов техники выросли до рекордных показателей 6.04.2024, 16:27

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Это самый большой показатель за последние 17 месяцев.

За прошлый месяц (март 2024) россияне потеряли огромное количество своих БМП. Больше, чем сейчас, оккупанты теряли аж в октябре 2022 года.

Об этом свидетельствуют данные OSINT-аналитиков. По их информации, только визуально за март 2024 года удалось подтвердить уничтожение 262 единиц российских БМП. Это самые большие потери данных бронемашин за последние 17 месяцев.

Больше БМП РФ теряла аж в октябре 2022 года — 320 единиц. А абсолютный рекорд за все полномасштабное вторжение был установлен в сентябре 2022 года — 386 БМП.

Более того, россияне продолжают терять огромное количество данной техники. Только за 1 апреля они потеряли в боях рекордное количество БМП — 34 единицы.