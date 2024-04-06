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ЦАХАЛ ликвидировал высокопоставленного функционера ХАМАС

  • 6.04.2024, 16:46
ЦАХАЛ ликвидировал высокопоставленного функционера ХАМАС

Он занимал ряд ключевых должностей в организации.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили информацию о проведении операции по ликвидации террориста ХАМАСа в Секторе Газа, который планировал теракты на территории Израиля.

Об этом сообщает «Курсор» со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа.

Стало известно, что целью операции стал Хоссейн Салами, сотрудник аппарата внутренней безопасности террористической организации ХАМАС. Он был ответственен за организацию и осуществление значительных террористических актов в Израиле с целью нарушения деятельности ЦАХАЛа.

Ликвидированный террорист также занимал ряд ключевых должностей в ХАМАСе, в том числе являлся заместителем главы района Хан-Юниса.

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