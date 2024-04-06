ЦАХАЛ ликвидировал высокопоставленного функционера ХАМАС
- 6.04.2024, 16:46
Он занимал ряд ключевых должностей в организации.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили информацию о проведении операции по ликвидации террориста ХАМАСа в Секторе Газа, который планировал теракты на территории Израиля.
Об этом сообщает «Курсор» со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа.
Стало известно, что целью операции стал Хоссейн Салами, сотрудник аппарата внутренней безопасности террористической организации ХАМАС. Он был ответственен за организацию и осуществление значительных террористических актов в Израиле с целью нарушения деятельности ЦАХАЛа.
Ликвидированный террорист также занимал ряд ключевых должностей в ХАМАСе, в том числе являлся заместителем главы района Хан-Юниса.