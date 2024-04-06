«Здесь есть что-то волшебное, а люди заряжаются энергией океана или солнца» 6.04.2024, 17:15

Как белорус нашел «рай на краю Европы».

Минчанин Герман в 2022 году поехал в Португалию на зимовку. В итоге он живет там до сих пор. В поезде по пути из самой западной точки Европы в Лиссабон он рассказал Hrodna.life о жизни там. А еще вспомнил, какое слово у него ассоциируется с этой страной.

«Моя зимовка вышла почти два года»

Герман родом из Минска. Он работает SMM-менеджером в одном из белорусских СМИ. После президентских выборов 2020 года жил в Украине. Зимой 2022 года парень решил отправиться в Португалию.

«Для меня это был незакрытый гештальт. Билеты на отдых были еще в марте 2020 года, но все сорвалось из-за COVID-19. И вот я решил поехать на зиму в Лиссабон. Ну и моя зимовка вышла почти на два года», — говорит Герман.

Когда Россия начала войну против Украины, Герман думал, что она скоро закончится, и он вернется в Украину, где планировал жить. Но он понял, что это надолго, и решил остаться в Португалии.

«Польша, Литва, Грузия — эти варианты мне не очень нравились. И я решил, если я в Португалии уже живу три месяца, плюс в Португалии сделали temporary protection [временную иммиграционную защиту — ред.] для украинцев и тех, у кого есть украинский вид на жительство. Я мог оставаться в этой стране легально, поэтому остался и не жалею об этом».

«Тебя везде поймут по-английски»

Герман живет в Лиссабоне, куда он приехал к однокласснику. «В первые месяцы я много путешествовал по Португалии. И решил, что Лиссабон — лучший город для жизни», — говорит Герман.

Проблем с языком и адаптацией у него не было.

«В Лиссабоне 90% людей в сфере услуг говорят по-английски. Поэтому проблем с языком вообще нет, — говорит Герман. — Я выучил базовый уровень [португальского — ред.], чтобы что-то заказать в ресторане, в магазине, но не более того. Потому что нет такой необходимости. Ты понимаешь, что тебя везде поймут на английском. Плюс я не был уверен, что останусь надолго и стоит ли вообще учить новый язык. Но сейчас я все же хочу подучить. И из-за уважения к португальцам, и все же хоть когда-то, но может быть и понадобится».

«Слышишь, что говорят на нашем языке, но стоит прислушаться — и понимаешь, что это португальский»

«Произношение португальского языка очень похоже на украинское, белорусское или русское. Даже часто слышишь, будто говорят на нашем языке, а потом прислушиваешься — и понимаешь, что это португальский. Хотя слова больше похожи на испанские или итальянские, — говорит Герман. — Но сам язык не сложный. Единственное, нет особой мотивации к учебе. У меня не такой большой круг общения с португальцами. Поэтому его даже сложно где-то использовать».

Белорусов стало больше с началом войны

В основном Герман общается с украинцами: «Их здесь было очень много и с началом войны приехало много».

Белорусов также стало гораздо больше, отмечает он.

«Когда я приехал, там был чат белорусов в Португалии. К 24 февраля там было 30 человек, а потом, через месяц, пошел рост в геометрической прогрессии, и сейчас там 1,5 тысячи человек. Но это только Telegram-чат, их, конечно, больше».

В Лиссабоне есть небольшие группы белорусов. Но Герман считает, что эта диаспора не так активна, как в Польше или Грузии.

«Сегодня был яркий момент. Я иду по мысу Рока, навстречу мне идет мужчина и говорит: „Жыве Беларусь!“. Я был в байке с надписью „Менск“. Оказалось, что он приехал к моему другу», — рассказал Герман.

Что посмотреть в Португалии и куда съездить

«Понятно, что на втором месте [после Лиссабона — ред.] Порту. Он очень туристический и, пожалуй, более интересный, чем Лиссабон. Гимарайнш и Назаре тоже очень классные города. Да и покататься по побережью, посмотреть на океан, это, конечно, чудесно, — поделился Герман. — Есть острова — Мадейра и Азорские. Для меня вообще Мадейра самое красивое, что я, возможно, видел в своей жизни. Там природа, которой славится Португалия. Не то чтобы климатические пояса, а разный климат: и леса, и горы, и океан, и тропики. Природные богатства — это супер».

В 40 километрах от Лиссабона находится мыс Рокка — самая западная точка Европы.

«Эштрела — горный парк, очень классное место. Проще говоря, едешь из Лиссабона на север вдоль океана и там красивые места одно за другим».

По словам Германа, люди в Португалии очень вежливы и всегда готовы помочь, почти как дома.

«Понятно, что это совсем другая страна, но ощущение покоя и ощущение того, что ты находишься там, где тебе комфортно, подкупает».

Что делает Португалию особенной

«Я думаю, что это прежде всего релаксация. Потому что приезжаешь и понимаешь, что люди получают удовольствие. У них это как-то хорошо получается. Они никуда не торопятся, могут сидеть, улыбаться и просто кайфовать и расслабляться, — рассказал Герман. — А потом ты сам привыкаешь к этому вайбу и атмосфере, успокаиваешься и получаешь удовольствие от жизни. Это, я думаю, самое главное».

По словам Германа, минус Португалии и Лиссабона — сложность путешествовать по Европе.

«Потому что каждый раз, приезжая в другие города, я думаю: „Блин, прикольно, но Лиссабон лучше“. И действительно, когда я возвращаюсь из поездок, рабочих и не рабочих, у меня такое ощущение, что я вернулся домой. Потому что мне здесь очень хорошо, спокойно, кайфово».

В Португалии есть что-то волшебное, а люди заряжаются энергией океана или солнца, уверен Герман.

«Действительно, 300 солнечных дней в Лиссабоне в году. И когда ты выходишь на улицу, видишь солнце, видишь улыбающихся людей, ты тоже чувствуешь себя лучше, ты тоже улыбаешься и хочешь сделать этот мир лучше».

Спокойствие на краю Европы

В португальском языке есть слово Calmaria — затишье. У Германа Португалия ассоциируется с этим словом.

«Одно из таких популярных слов — Calma — „Спокойно. Все будет“. И ты живешь на краю Европы, рядом с океаном, и действительно, вот это затишье дает умиротворение, и все вместе — очень хороший симбиоз».

По словам Германа, в Португалии люди живут, чтобы получать удовольствие. Мол, сами получают и другим не мешают.

«Несмотря на все трудности, которые происходят в мире, в том числе и в нашем регионе, ты понимаешь, что твоя жизнь продолжается и Португалия дает тебе ощущение жизни здесь и сейчас. Это идеальная страна, чтобы жить в моменте».