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Bloomberg: Байден за март собрал рекордную сумму на свою избирательную кампанию

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  • 6.04.2024, 17:26
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Bloomberg: Байден за март собрал рекордную сумму на свою избирательную кампанию

Значительно опередив Трампа.

Президент США Джо Байден собрал более 90 миллионов долларов для своей избирательной кампании и Демократической партии в марте, превзойдя результат республиканского соперника Дональда Трампа и увеличив свое финансовое преимущество. Об этом сообщает Bloomberg.

Байден и его партия завершили март со 192 миллионами долларов, что является самой большой суммой, которую когда-либо накапливал кандидат от демократов на нынешнем этапе избирательной гонки, согласно заявлению кампании Байдена. Это более чем вдвое больше 93,1 миллиона долларов, о которых в конце прошлого месяца заявляли Трамп и Республиканская партия.

Байден получил наибольшую на сегодняшний день сумму от мелких доноров, побив рекорды, установленные в каждом из предыдущих четырех месяцев.

Доноры с «глубокими карманами» также присоединились, в частности, 26 миллионов долларов было собрано во время мероприятия в прошлом месяце в Нью-Йорке с участием Байдена и бывших президентов-демократов Билла Клинтона и Барака Обамы.

С момента старта своей кампании по переизбранию в апреле прошлого года Байден собрал более 422 миллионов долларов. Как действующий президент, имевший только номинальную оппозицию на праймериз в своей партии, он смог накопить деньги для всеобщих выборов. Между тем, Трамп боролся в течение сезона праймериз, отбиваясь от соперников в рамках Республиканской партии, среди которых губернатор Флориды Рон Десантис и бывший посол в ООН Никки Хейли.

В марте 704 тысячи доноров внесли 864 тысячи вкладов, а наибольший ежедневный взнос для Байдена составил десять миллионов долларов, собранных после его речи «О состоянии дел в стране».

«Деньги, которые мы собираем, исторические, и они пойдут на критически важную работу по построению победной кампании», - заявила менеджер избирательного штаба Байдена Джули Чавес Родригес.

Юридические проблемы Трампа, съевшие часть его избирательной копилки, могут сыграть в пользу Байдена.

Трамп, который только в середине марта начал сбор средств для Национального комитета Республиканской партии, собрал 65,6 миллиона долларов, но хочет получить еще больше. Ожидается, что мероприятие в Палм-Бич, организованное миллиардером Джоном Полсоном в субботу, 6 апреля, принесет бывшему президенту США 43 миллиона долларов.

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