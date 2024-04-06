ВСУ отразили самую массированную попытку РФ прорвать оборону на Авдеевском направлении 2 6.04.2024, 17:50

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Бои и дальше идут, а ситуация остается напряженной.

Сечеславские десантники в последние дни отразили самую массированную попытку России прорвать оборону на Авдеевском направлении. Бои и дальше идут, а ситуация остается напряженной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Провальная попытка России

«В течение последних дней состоялась, пожалуй, самая массовая попытка прорвать оборону на конкретном участке фронта. Для прорыва нашей обороны использовали танки, в частности, самую современную модель Т-90 и боевые машины пехоты. Однако десантники дали мощный отпор врагу», - заявили в Генштабе.

Как рассказали в Генштабе, были жесткие бои, противник значительно преобладал в живой силе, но украинские десантники невероятными усилиями все же отразили наступление и сожгли немало единиц техники. Враг потерял, в частности, и танки Т-90, стоимость которых за единицу составляет примерно 4,5 млн долларов.

«Так, масштабное наступление превратилось в «операцию» по утилизации современной российской техники», - отметили в Генштабе.

К примеру, 29 марта на позиции ВСУ пытались зайти 36 танков и 11 БМП российских оккупантов. Десантники уничтожили 15 танков, среди которых один Т-90 и 8 БМП. А уже 30 марта россияне атаковали 4 танками и двумя БМП. Три танка были уничтожены, а также обе машины пехоты. 31 марта в атаку пошли 6 российских танков и 3 БМП, которые в полном составе были выведены из строя, добавили в Генштабе.

Ситуация под Авдеевкой сейчас

Как отметили в Генштабе, на Авдеевском направлении продолжают идти бои, а враг не оставляет попыток штурмовать позиции украинских десантников. Сегодня они успешно отразили 11 атак противника и уничтожили 16 единиц вражеской техники: 10 танков, 5 БМП и 1 МТ-ЛБ.

«Тактика остается неизменной: большое количество пехоты, штурмовые группы заезжают на боевых машинах под прикрытием танков и артиллерии. Также активно применяются беспилотные летательные аппараты разных типов», - рассказали в Генштабе.

Пока ситуация на Авдеевском направлении остается напряженной, но десантники дают отпор и сдерживают нашествие российских оккупантов.

Бои на Авдеевском направлении

В начале года украинским военным пришлось уйти из города Авдеевка в Донецкой области. Оборона этого города от оккупантов длилась с 2014 года.

Но россияне не остановились на захвате Авдеевки и продолжают наступать большими силами. В частности, 26 февраля ВСУ вышли из населенного пункта Ласточкино. Днем позже ВСУ совершили тактический отход от сел Северное и Степное на Авдеевском направлении.

Однако в начале апреля в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что ВСУ удалось отразить механизированную атаку российских оккупантов численностью в батальон.