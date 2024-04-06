Авгиевы конюшни Кремля Телеграм-канал «Депутатские будни»

6.04.2024, 18:33

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Разгорается очередной скандал в «окрестностях» Минобороны России.

В России уже становится привычным делом разбор «авгиевых конюшен»: хищений, взяток и мошеннических схем, которые шлейфами следуют за российскими ведомствами.

Неоднократно всплывала информация о некачественной амуниции, которую выдавали мобилизованным. Поставщика индивидуальных средств защиты для Минобороны РФ арестовали в связи с подозрениями в махинациях на сумму в два миллиарда рублей. Значит не так уж не правы были те «нытики на передовой», которые подавали сигналы о рухляди вместо амуниции, но лишь на третий год «СВО» «как до утки» дошло до российских чиновников, что не все так гладко в «королевстве».

По версии следствия, заказчику была поставлена не качественная продукция по завышенной цене. Как будто это новость, подобное происходит в большинстве поставок российских госзаказов, а чиновники умело закрывают на проблемы глаза.

Гендиректор ООО «ГК Пикет» Андрей Есипов арестован, за поставку 20 тысяч бронежилетов и «плитников» не отвечающих необходимым требованиям. Интересно куда смотрели те, кто принимал эту поставку, подписывал документы и проводил оплату?

Ведь бизнесмен утверждает, что бронежилеты были доставлены по адресу одной из войсковых частей, где провели экспертизу, которая подтвердила качество продукции. Ведь эта же компания выпускает в числе прочего и беспилотники, в частности активно используемые в условиях «СВО» дроны-камикадзе.

Есть информация, что имеет место оговор бывших сотрудников предприятия, уволенных за крупные хищения, но получается хищения были? Это уже не первый звонок подобного рода для Минобороны, но выводы до сих пор не сделаны и безалаберность российских чиновников расцветает еще больше, даже если речь идёт о жизни и здоровье граждан, свой карман все равно привлекательнее.

Телеграм-канал «Депутатские будни»