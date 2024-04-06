В МИД Таджикистана уличили Патрушева во лжи 6.04.2024, 18:47

Николай Патрушев

И призвали «воздерживаться от непроверенных заявлений и комментариев».

МИД Таджикистана официально опроверг заявление секретаря российского Совета Безопасности Николая Патрушева насчет того, что посольство Украины в Душанбе якобы вербовало наемников.

«Обратили внимание на заявление секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Николая Патрушева, которое распространилось в информационном пространстве России и других государств о якобы вербовке посольством Украины в Душанбе наемников для участия в боевых действиях против России.

Отмечаем, что это утверждение российского должностного лица не имеет под собой никаких оснований», — заявил ТАСС пресс-секретарь МИД Таджикистана Шахин Самади.

Представитель Таджикистана призвал «воздерживаться от непроверенных заявлений и комментариев», которые могут ввести общественность в заблуждение.