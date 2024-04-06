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Жены мобилизованных устроили «кастрюльный бунт» в России

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  • 6.04.2024, 19:12
  • 5,322
Жены мобилизованных устроили «кастрюльный бунт» в России

Видеофакт.

Движение «Жен мобилизованных» в России устроило кастрюльную акцию протеста против бессрочного пребывания их близких на фронте.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на телеграм-канал «Путь домой» – главный рупор движения – активисты требуют подписать указ о завершении режима мобилизации в России, чтобы тем самым «освободить людей из мобилизационного рабства» и не допустить новых волн мобилизации. Кому конкретно адресовано требование подписать указ – не уточняется.

Чтобы неизвестный указодатель услышал это требование, активисты призвали всех неравнодушных поучаствовать в акции: в 17:00 по местному времени (оно свое у каждого из 11 часовых поясов РФ) выйти на балкон своей квартиры или просто подойти к открытому окну и постучать в кастрюлю.

«Самое сложное – это начать. А дальше зазвенит вся страна», – говорится в призыве к началу акции, названной «Марш пустых кастрюль».

Позднее в телеграм-канале движения были опубликованы многочисленные видео, на которых запечатлен тот самый протест, который по идее должен вынудить Кремль свернуть мобилизационные процессы и, видимо, закончить войну. 

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