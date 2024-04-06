СБУ за две недели уничтожила свыше 300 единиц техники оккупантов
- 6.04.2024, 19:30
И более 100 позиций.
За две недели, украинские спецназовцы ударными дронами и другими огневыми средствами ликвидировали более 300 единиц российской техники, сообщает Служба безопасности Украины.
За две недели украинские воины поразили:
▪ 14 танков;
▪ 41 ББМ;
▪ 30 артсистем;
▪ 7 системы ПВО;
▪ 12 средств радиоэлектронной разведки и борьбы;
▪ 178 единиц военного транспорта;
▪ 41 антенну связи и 7 систем наблюдения;
▪ 121 враждебную позицию и укрепление;
▪ 8 складов с боеприпасами.
«Работаем дальше до полной Победы!», - подчеркнули в СБУ.