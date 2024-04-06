СБУ за две недели уничтожила свыше 300 единиц техники оккупантов 6.04.2024, 19:30

И более 100 позиций.

За две недели, украинские спецназовцы ударными дронами и другими огневыми средствами ликвидировали более 300 единиц российской техники, сообщает Служба безопасности Украины.

За две недели украинские воины поразили:

▪ 14 танков;

▪ 41 ББМ;

▪ 30 артсистем;

▪ 7 системы ПВО;

▪ 12 средств радиоэлектронной разведки и борьбы;

▪ 178 единиц военного транспорта;

▪ 41 антенну связи и 7 систем наблюдения;

▪ 121 враждебную позицию и укрепление;

▪ 8 складов с боеприпасами.

«Работаем дальше до полной Победы!», - подчеркнули в СБУ.