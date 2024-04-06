Молдова и Грузия примут участие в больших учениях НАТО в Румынии 6.04.2024, 20:07

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К маневрам будут привлечены более тысячи военных и сотни единиц техники.

Грузия и Молдова будут среди стран-участниц учений НАТО «Sea Shield 24», которые в ближайшие две недели будут проходить в Румынии.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Румынии.

Учения организуют Военно-морские силы Румынии, маневры будут проходить с 8 апреля по 21 апреля.

Всего в учениях принимают участие 12 союзников НАТО и партнерских стран: Румыния, Болгария, Турция, Польша, Франция, Италия, Великобритания, Нидерланды, Португалия, США, Молдова и Грузия.

Учения «Sea Shield 24» называют самыми сложными из тех, которые никогда не проводили Военно-морские силы Румынии.

К маневрам будут привлечены более 2200 военных и 135 единиц техники, в ходе которых отработают разные сценарии – от поисково-спасательных операций до защиты критической инфраструктуры. Обучение будет происходить в том числе в дельте Дуная.