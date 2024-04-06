Гордон Сондленд: Трамп готов разблокировать помощь Украине 13 6.04.2024, 20:28

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Экс-посол США в ЕС указал на важный сигнал.

Дональд Трамп не является принципиальным противником военной помощи Украине, а предложенный Белым домом пакет он блокирует по предвыборным причинам. Украина может получить помощь на условиях кредита, что является не таким уж плохим вариантом. Такое мнение высказал экс-посол США в ЕС Гордон Сондленд в интервью Forbes Ukraine.

По его словам, несмотря на изоляционистскую риторику, сам Трамп не является изоляционистом и вовсе не мечтает об оккупации Украины россиянами. Блокирование военной помощи Украине является частью предвыборной борьбы с Байденом, убежден дипломат.

«К сожалению, это был предвыборный гамбит, чтобы сделать некоторых его сторонников счастливыми», - подчеркнул Сондленд.

По его мнению, предложенный Трампом вариант оказывать помощь Украине на условиях беспроцентного кредита является «обнадеживающим знаком». Этот кредит, по словам Трампа, не будет иметь определенного срока возврата, а лишь условие - как только Украина разбогатеет и сможет отдать долг.

«Это важный сигнал, к которому должно прислушаться украинское правительство. Убежден, если Трампа изберут президентом, он будет поддерживать Украину. Вопреки тому, что говорил во время предвыборной кампании», - подчеркнул экс-посол.

По словам Сондленда, формат кредита - это «фальшивое прикрытие», призванное удовлетворить крупнейших изоляционистов среди республиканцев,

«Чтобы они чувствовали, что не просто отдают Украине деньги, а одалживают. Даже если в конечном итоге кредит не будет возвращен», - отметил дипломат и добавил, что такой формат предоставления помощи Украине имеет больше шансов пройти Конгресс, чем безвозмездная помощь, которую продвигает Байден.