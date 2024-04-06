В Германии упала поддержка ультраправых из-за подозрения в связях с РФ 6.04.2024, 20:57

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Названа наиболее популярная политическая сила в стране.

Поддержка избирателями в Германии ультраправой партии «Альтернативы для Германии» («АдН») снизилась из-за вероятных связей ее депутатов с пророссийской сетью влияния, разоблаченной на прошлой неделе в Европе.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный социологическим институтом INSA для издания BILD.

Согласно исследованию, «АдН» получила поддержку 19% избирателей, что на один процентный пункт меньше, чем на прошлой неделе.

Таким образом, поддержка партии на четыре процентных пункта снизилась со своего максимума, составлявшего около 23%, и праворадикалы остаются второй при поддержке политической силой в Германии.

Как показывает опрос, оппозиционная ХДС/ХСС остается наиболее популярной с 31 процентом.