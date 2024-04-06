закрыть
6 апреля 2024, суббота, 21:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский прокомментировал возможность нападения со стороны Беларуси

1
  • 6.04.2024, 21:05
  • 2,920
Зеленский прокомментировал возможность нападения со стороны Беларуси

И заверил, что будет дан отпор.

Российская Федерация должна понимать, что при попытке атаковать Украину со стороны Беларуси получит сопротивление.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью для телемарафона «Единые новости».

«Россияне на территории Беларуси должны знать, что здесь есть оборонительные рубежи, и здесь будет войско. Они это должны знать. Секретов нет. Благодаря современной технике у них и так это все есть. Но это скрывать не надо. Они должны знать, что будет сопротивление», - сказал Зеленский.

Он также отметил, что жители областей, граничащих с Беларусью, получат защиту при попытке вторжения врага.

Напомним, 2 апреля Александр Лукашенко заявил о том, что Беларусь готовится к войне.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Арифметика политзеков
Арифметика политзеков Ирина Халип
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси Павло Климкин
Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид
Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип