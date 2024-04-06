Зеленский прокомментировал возможность нападения со стороны Беларуси 1 6.04.2024, 21:05

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И заверил, что будет дан отпор.

Российская Федерация должна понимать, что при попытке атаковать Украину со стороны Беларуси получит сопротивление.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью для телемарафона «Единые новости».

«Россияне на территории Беларуси должны знать, что здесь есть оборонительные рубежи, и здесь будет войско. Они это должны знать. Секретов нет. Благодаря современной технике у них и так это все есть. Но это скрывать не надо. Они должны знать, что будет сопротивление», - сказал Зеленский.

Он также отметил, что жители областей, граничащих с Беларусью, получат защиту при попытке вторжения врага.

Напомним, 2 апреля Александр Лукашенко заявил о том, что Беларусь готовится к войне.