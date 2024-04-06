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Литва передала Украине партию командно-штабных машин М577

  • 6.04.2024, 21:30
Литва передала Украине партию командно-штабных машин М577

Такие машины использовала американская армия во Вьетнаме и Ираке.

В пятницу, 5 апреля, в Украину прибыла партия военной помощи от Литвы. Переданы были командно-штабные машины М577.

Об этом литовское Минобороны сообщило в своем официальном аккаунте в соцсети Х 6 апреля.

«Что бы не потребовалось, все для победы. Вчера вечером в Украину прибыла новая партия литовской военной поддержки: мы передали бронетехнику М577», - сообщили в оборонном ведомстве Литвы.

Известно, что машины являются частью пакета долгосрочной военной помощи Украине, которую Вильнюс объявил в январе 2024 года. Сколько автомобилей было передано, не сообщается.

Справка

M577 - командно-штабная машина на базе бронетранспортера. По сути это мобильный командный пункт на уровне батальона. Данные машины использовала американская армия во Вьетнаме и Ираке.

Данные машины много раз модернизировались. Могут использоваться, в том числе, как санитарный бронеавтомобиль. Боевого модуля M577 не имеет. Но ее крыша оснащена дополнительной силовой установкой.

Вес машины составляет 11 тонн. Она может развивать максимальную скорость в 64 км/ч, а на воде 6 км/ч. Украинская армия уже знакома с машинами M577. Две единицы были предоставлены Португалией после полномасштабного вторжения РФ.

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