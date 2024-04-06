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В Нидерландах обнадежили заявлением о передаче Украине самолетов F-16

  • 6.04.2024, 21:51
В Нидерландах обнадежили заявлением о передаче Украине самолетов F-16

Ожидаются поставки 20 американских истребителей.

Украина может получить самолеты F-16 от Нидерландов уже в этом году. Ожидаются поставки 20 американских истребителей.

Об этом в интервью «Укринформ» сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Всего страна планирует передать на вооружение Украины 24 таких самолета.

«Они (самолеты F-16 — ред.) будут переданы Украине, как только все будет готово. Этот момент зависит от подготовки украинских пилотов и технического персонала, а также, конечно, от инфраструктуры», — отметила нидерландский министр.

Она напомнила, что над передачей истребителей работают не только Нидерланды, но также Дания, США и другие страны. В Нидерландах не называют точных сроков начала поставок, но надеются, что это произойдет в ближайшие месяцы.

«Это тяжело, это сложно, но это произойдет. Наша коалиция надеется, что уже этим летом мы сможем начать поставки истребителей F-16, сначала датских, а затем и нидерландских», — добавила Оллонгрен.

Также министр Нидерландов отреагировала на слухи о том, что вместе с премьером Марком Рютте обращалась к США с просьбой помочь Украине с поставками F-16.

«Скажем, мы обсуждали все возможности с нашими партнерами и друзьями. По моему мнению, важно то, что мы вместе с США и Данией смогли принять это решение. С тех пор мы очень упорно работали, чтобы обеспечить его выполнение», — сказала Кайса Оллонгрен.

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