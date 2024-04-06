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Ее называют «богиней войны»: что может САУ «Богдана»

  • 6.04.2024, 23:57
  • 1,562
Ее называют «богиней войны»: что может САУ «Богдана»

Это первая украинская САУ, разработанная под калибр НАТО в 155 мм.

В Украине увеличилось количество выпущенных САУ «Богдана» до 8 единиц в месяц. Это первая украинская САУ, разработанная под калибр НАТО в 155 мм.

The New York Times пишет, что на момент вторжения в Украину была лишь одна «Богдана», созданная еще в 2018 году. Она «оказалась столь эффективной в первые дни войны, что ее грузовиками возили на места сражений по всей стране, от северо-восточного города Харькова до юго-западного побережья вдоль Черного моря», отмечают авторы. ЭП одновременнорассказывает одну из причин, почему разработку поставили на паузу после первой демонстрации в 2018 году на параде в Киеве — возник вопрос с поставкой снарядов. Из-за промедления предварительные испытания завершились в январе 2022 года, а окончательная и донастройка состоялась прямо на поле боя.

Характеристики САУ «Богдана»

Обслуживание — 5 человек,

Скорость по трассе — 80 км/ч,

Скорость по бездорожью — 30 км/ч,

Калибр — 155мм,

Длина ствола — 52 калибра,

Скорострельность – 4-6 выстрелов в час

Дальность выстрела минимальная — 780 м,

Дальность выстрела максимальна осколочно-фугасным снарядом – 40-42 км,

Дальность выстрела максимальна активно-реактивным снарядом – до 50 км.

Использование САУ «Богдана» на фронте

В Украине без учета потерь должно быть около трех десятков САУ «Богдана». Самое известное участие этой артиллерии — в боях за остров «Змеиный». Однако она отличилась и в других местах, в том числе уничтожив танк одним выстрелом.

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