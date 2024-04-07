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Полковник ВСУ: Ударные дроны нацелились на неожиданные регионы РФ

  • 7.04.2024, 8:12
Полковник ВСУ: Ударные дроны нацелились на неожиданные регионы РФ

В зоне поражения — десятки военных баз от Петербурга до Мурманска.

Украина продолжает производить и совершенствовать свои беспилотники. Президент страны Владимир Зеленский анонсировал, что Украина произведет миллион беспилотных летательных аппаратов в 2024 году.

В эфире «24 Канала» военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан оценил украинские БпЛА.

Украинские беспилотники

Украина может применить дальнобойные БПЛА по целям в глубоком тылу РФ, которые расположены на Урале и даже в Заполярье. Об этом сообщило немецкое издание BILD.

Роман Свитан объяснил, что дальность полета беспилотника зависит от того топлива, которое на него можно загрузить. А это напрямую зависит от боеприпаса. Чем больше топлива, тем его боезапаса. И наоборот: чем короче полет, тем больше боеприпас.

«То есть здесь, скорее всего, работа этих беспилотников будет зависеть от целей, которые будут на больших дальностях. До Урала, как минимум, 2 – 2,5 тысячи километров. Как раз это и рабочая дальность для такого БпЛА», – отметил военный эксперт.

«От Питера до Мурманска расположены десятки военных баз. Россияне почему-то думали, что Финляндия и Швеция никогда не вступят в НАТО и расположили в районе Кольского полуострова несколько десятков авиабаз. Начиная от ядерных хранилищ и заканчивая базами стратегических бомбардировщиков. Кстати, «Оленья» как раз там и расположен», – рассказал Свитан.

Когда такого типа беспилотники начнут выполнять там боевую задачу, то нанесут серьезный ущерб российскому военному направлению.

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