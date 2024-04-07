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«Мне крутиться не надо, я одним делом занимаюсь и хорошо себя чувствую»

  • 7.04.2024, 8:16
«Мне крутиться не надо, я одним делом занимаюсь и хорошо себя чувствую»

Белорус, который работает в Нидерландах, высмеял популярный стереотип.

Белорус, который уехал работать в Нидерланды, порассуждал в TikTok о типичном для наших земляков выражении, касающемся заработка, — «крутиться». Блогер объяснил, почему считает это «самым дебильным» стереотипом соотечественников.

Белорусский блогер, который работает в Нидерландах, завел TikTok, где рассказывает про жизнь и заработки в европейской стране.

Недавно один из пользователей соцсети поделился с тиктокером историей, мол, в Беларуси у него есть знакомый, который «детей рожал и крутился», сегодня его дети взрослые, сам он имеет дом, машину и бизнес.

Пользователь упомянул еще одного знакомого, который ездил куда-то на заработки, а сейчас он постарел и одинок.

— Вот это выражение: «В Беларуси крутился». Это самая конченая фраза, которую я слышал. Не надо нигде крутиться, нужна стабильная работа, и крутиться не надо, — записал видеоответ блогер.

@pavel.shimskiy Ответ пользователю @user6329814496522 #пареньизнарода ♬ оригинальный звук - Парень из народа😎

Он объяснил, что для него «крутиться» обозначает, что у человека есть одна работа для государства, чтобы тунеядцем не числиться, а дополнительно он имеет приработок.

— В лесу самогонку перегоняет и делает левые бабки. На гаражах без налогов калымит — тачки шаманит. Перекупом каким-то занимается. На стройке калымит: смету дают одну, а он самые дешманские материалы покупает, а потом у людей все обваливается, — объяснил блогер свое понимание выражения «крутиться».

Мужчина считает, что правильнее, когда человек имеет одну работу, за которую выплачивается заработок, дающий возможность приобрести жилье, обеспечивать свою жизнь, видеть семью.

— У нас если человек работает на одной тяжелой работе, то значит, он лошара. Надо ж крутиться. А на самом деле не хочет никого обманывать, не хочет преступать черту закона. А крутой же тот, кто крутится, — купил машину по одной цене, заменил пороги, покрасил и продал человеку. <…> Крутитесь, а мне крутиться не надо, я спокойно одним делом занимаюсь и в нем хорошо себя чувствую.

В комментариях под видео пользователи начали спорить. Кто-то считает, что «крутиться» вовсе не означает кого-то обманывать, а еще пристыдили блогера, мол, по Европе ездит и налоги в родной стране не платит. Другие задумались, где бы найти такую спокойную работу, да еще с достойным заработком. Много было и тех, кто разделил мнение тиктокера. Вот некоторые комментарии (орфография и стилистика сохранены. — Прим. ред.):

«Крутиться это может и подрабатывать. Не все с обманом подрабатывают. Жизнь длинная, еще ляпнет вас по голове за такие слова. Почему вы не живете в своей стране, не платите налоги в свою страну? Бросили свою страну и уехали на заработки и вы учите других жить?»

«Это все для властьимущих, начальников. Согласна, надо иметь работу, и достойную зарплату, а не гроши».

«Работая в Европе, что вы имеете? Недвижимость или несколько машин, или престижную работу (вам же уже далеко не восемнадцать)?»

«Главное возможность путешествовать и посмотреть мир. Не только озеро «Нарочь», но и горы и океаны теплые. Когда можно сесть в самолет и за 45 € лететь куда угодно».

«Можно накрутиться на лет 5−10 с конфискацией».

«Ну-ка, подскажи, сколько надо зарабатывать в Беларуси чтобы на все заработать?».

«У меня тоже ассоциация «крутился» с леваком каким-то. Есть такие знакомые — «крутятся», все при них — квартира, машина, дача. Подворовывая на стройке прорабом».

«В Беларуси куча стабильной работы, по крайней мере в городах».

«Да, согласен, надо спокойно работать и получать нормальные деньги, а не как белка в колесе. Ну, а если не платят, это уже вопрос к кому то другому!»

«Братишка меньше слушай, живи кайфуй, я сам во Франции третий год работаю и с твоими словами на 100% солидарен».

«100% прав. Работал в Беларуси — дома был только ночью. Уехал в Германию: отработал, приехал и на все хватает».

«Ну, есть еще и такой вид крутил: работает на госпредприятии, тырит и загоняет. К примеру топливо, таких море!»

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