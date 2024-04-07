СМИ: Путин запустил трехэтапный план по войне с Украиной 7.04.2024, 8:21

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Президент Российской Федерации Владимир Путин приказал своей армии захватить украинские города после их уничтожения. Для этого враг имеет трехэтапный план.

Об этом сообщило чешское издание Aktualne Zpravodajstvi.

«РФ запустила трехэтапный план захвата украинских городов после их предварительного уничтожения», — говорится в сообщении.

Издание отметило, что первый этап направлен на распространение паники среди гражданских, чтобы заставить их бежать. Во время второй фазы КАБы будут разрушать жилые дома и промышленную инфраструктуру украинских городов. На третьем этапе подразделения ВС РФ будут атаковать разрушенные и заброшенные города.

В течение марта враг применил рекордное количество КАБов — более 2300. Также было возобновлено производство трехтонных бомб ФАБ-3000. Журналисты предполагают, что при определенных условиях россияне гипотетически могут применять ежемесячно до 5 тысяч КАБов.

«Такой сценарий грозит Украине катастрофическими последствиями: миллионы украинцев будут вынуждены бежать в Европу, которая окажется на пороге миграционного кризиса», — рассказали в СМИ.

Президент РФ Владимир Путин готовит почву для «крупнейшей гуманитарной катастрофы» в Украине. Также еще одной важной целью для противника является уничтожение энергетической инфраструктуры Украины.

Россияне последовательно атакуют города вблизи фронта или границы — Сумы, Харьков, Никополь, Днепр, Кривой Рог, Николаев, Одессу, ведь система противовоздушной обороны не успевает перехватить все ракеты, выпущенные с близкого расстояния. В результате максимальный ущерб наносится именно энергетической инфраструктуре прифронтовых городов.

«Не случайно после этих атак российские пропагандисты начали дружно писать, что украинцы должны бежать из Харькова, города, который больше других страдает от российских КАБов», — отметило издание.

СМИ добавили, что возобновление производства ФАБ-3000 является «чрезвычайно тревожным сигналом», поскольку враг благодаря этому сможет легко уничтожить густонаселенные районы, ТЭС, логистику и заводы. По мере продвижения россиян удары КАБами заставят украинцев бежать из своих населенных пунктов.

«На фоне международного бездействия Путин хочет превратить Украину в бездыханное пожарище», — добавили журналисты.