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В Германии в машине из Беларуси везли 269 тысяч евро

  • 7.04.2024, 8:25
В Германии в машине из Беларуси везли 269 тысяч евро

Таможенники остановили автомобиль в районе заправки.

В немецкой земле Тюрингия в автомобиле из Беларуси при проверке обнаружилась большая сумма денег, о которой умолчали ехавшие в нем мужчины. Сам случай произошел еще 13 марта, но пресс-релиз по данному факту опубликовали лишь на днях, пишет «Беларусь и мир».

Таможенники из Эрфурта остановили для контроля автомобиль 40-летнего мужчины на автобане А9 в районе заправки «Франкенвальд». Когда водителя и его 39-летнего и 67-летнего пассажиров спросили, везут ли они какие-либо денежные средства, те рассказали, что у них с собой в общей сложности около 42 тысяч евро. Причем происхождение и назначение только части денег удалось прояснить. При последующем досмотре транспортного средства и багажа были обнаружены еще 227 тысяч евро, спрятанные в рюкзаке и в нескольких полостях машины. В отношении троих мужчин возбуждено дело по подозрению в отмывании денег. Наличные изъяли как вещественное доказательство. Ведется расследование.

Как поясняется в пресс-релизе, согласно законодательству, любое лицо, которое въезжает или выезжает из Германии из государства — члена Евросоюза с наличными деньгами и эквивалентными платежными средствами общей стоимостью 10 тысяч евро или более, должно устно сообщить о данной сумме при опросе во время таможенных проверок. При въезде в Германию из третьей страны наличные должны быть задекларированы заранее письменно, а эквивалентные платежные средства — устно при таможенном опросе. Лицо обязано доказать происхождение и назначение денег. Любой, кто будет не в состоянии это сделать, при определенных условиях может понести наказание.

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