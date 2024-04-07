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Беларусь попала в топ-10 стран с самым высоким уровнем разводов

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  • 7.04.2024, 8:59
  • 6,084
Беларусь попала в топ-10 стран с самым высоким уровнем разводов

Названы главные причины.

Беларусь попала в топ-10 стран с самым высоким уровнем разводов в мире. Исследование проводила американская компания Petrelli Previtera, которая занимается вопросами семейного права. Ее сотрудники подготовили список из десяти стран с самым высоким уровнем разводов в мире и попытались выявить причины этого.

В первой пятерке рекордсменов по разводам оказались Мальдивы, Казахстан, Гуам, Россия и Молдова. Беларусь заняла 6-е место с показателем 3,7 развода на тысячу человек. Исследователи считают, что при населении в 9,2 миллиона человек такой уровень разводов может вызвать тревогу.

Главными причинами развала браков в стране назвали распитие водки как часть культуры, что может приводить к алкоголизму и злоупотреблениям. А также такие проблемы, как безработица, бедность, насилие в семье и отсутствие жилья в результате урбанизации.

Кроме этого, отмечается легкость решения разводных вопросов. Например, развод по взаимному согласию может быть одобрен в течение 1-2 месяцев при условии, что в браке нет несовершеннолетних детей или имущественных споров.

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