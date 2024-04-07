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«Открыл пакет — а там обычный кулич, который можно купить в магазине»

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  • 7.04.2024, 9:22
  • 3,312
«Открыл пакет — а там обычный кулич, который можно купить в магазине»

Белоруска рассказала о праздничной покупке, которая разочаровала ее мужа.

Минчанка рассказала в TikTok про историю, произошедшую с ее мужем. Мужчина заехал в «МакДрайв» и там ему предложили новый продукт — маковый пасхальный кулич.

Покупатель был удивлен, что такое изделие есть в ассортименте Mak.by, но решил его попробовать. Однако остался разочарован: кулич оказался из хлебокомбината, такой же можно купить в обычном магазине.

Супруг блогерши заехал в «МакДрайв» на Логойском тракте, где ему предложили купить пасхальный маковый кулич. Мужчине стало интересно, что за кулич предлагают в Mak.by и он купил одно изделие, его стоимость была 5 рублей.

— Он отъехал от МакДрайв, открыл пакет, а там был обычный кулич, который можно купить в магазе, — девушка продемонстрировала хлебобулочное изделие в пленке, на которую была наклеена этикетка «Минскхлебпрома».

Автор видео отметила, что она была удивлена такому подходу ресторана быстрого питания и отметила, что Mak.by мог хотя бы расфасовать кулич в свою фирменную упаковку.

@epidemicjul Муж, конечно, не ожидал такой подставы 😂 #мак #беларусь #минск ♬ оригинальный звук - юлька сммщица 💁🏼‍♀️

Девушка поинтересовалась у зрителей, что они думают на этот счет. Некоторые ответили, что странно было ожидать от Mak.by, что они сами будут выпекать куличи, мол, ресторан работает на готовых продуктах от поставщиков. Кто-то из комментаторов посмеялся, что заведение скоро будет похоже на почту или службу доставки, где можно приобрести все, что угодно. Вот некоторые сообщения, которые оставили пользователи:

«У «мака» была норм репутация, которая даже после ухода франшизы более менее держалась. Но теперь идет в сторону регионального кафе».

«Ничего удивительного, скоро на кассе там и табакерку откроют».

«Скоро платья и одеколон, как на почте будут продавать».

«Люди еще ждут уровня «Макдональдса», но при этом забывают, что это уже обрубок — Мак».

«Кекс МАКовый, в чем проблема? Наивные думают, что «мак» сами булочки пекут, никогда они не пекли».

«Согласна с вами: если предлагают, то должны либо сами печь либо фирменная упаковка».

«Когда никто не хочет бургеры от «мака» покупать, начинают перепродавать изделия других производителей».

«Нам такой же продали, так и еще дата изготовления 28.03».

«Просто поставили план продать, а они отказаться уже не могут. У нас так многое работает».

«Макбай» постепенно превращается в рынок».

«Если б это было американское химическое г**но — то нормально, а белорусский маковый кулич — не в нас».

Отметим, что в конце марта Mak.by информировал о том, что в течение трех дней у них можно будет приобрести пасхальный маковый кекс за 5,50 рубля. О производителе кулича ничего не сообщалось.

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